Ρεάλ: Βινίσιους και Καμαβινγκά «άφησαν» για λίγο τη μπάλα και έγιναν viral με πιάνο και τραγούδι! (vid)

Φαίνεται πως το ταλέντο του Βινίσιους Τζούνιορ και του Εντουάρ Καμαβινγκά δεν περιορίζεται μόνο στο ποδόσφαιρο. Οι δύο αστέρες της Ρεάλ Μαδρίτης πρωταγωνίστησαν σε ένα ξεκαρδιστικό και ταυτόχρονα απολαυστικό βίντεο που ανέβασε ο Βραζιλιάνος στο TikTok, το οποίο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Στο βίντεο, ο Βινίσιους κάθεται στο πιάνο και παίζει με κέφι, ενώ ο Καμαβινγκά σιγοτραγουδά δίπλα του, συμμετέχοντας στην «καλλιτεχνική» προσπάθεια του συμπαίκτη του με χαμόγελο και αυτοσχεδιασμούς στα πλήκτρα. Η χημεία τους, όπως και στο γήπεδο, είναι αφοπλιστική, με το κοινό να τους αποθεώνει στα σχόλια.

«What a duo» έγραψε ο Βινίσιους στη λεζάντα, με τους followers να απαντούν με χιούμορ:

«Από το Champions League στα μουσικά charts!» και «Δώστε τους ένα Grammy!».

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, το στιγμιότυπο τραβήχτηκε στο σπίτι του Βινίσιους στη Μαδρίτη, όπου οι δύο νεαροί άσοι περνούν συχνά τον ελεύθερό τους χρόνο μαζί. Ο Βραζιλιάνος ανέβασε το ίδιο βίντεο και στο Instagram, αυτή τη φορά χωρίς ήχο, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τη σύντροφό του, Βιρτζίνια, η οποία τον πείραξε δημόσια μέσω story λέγοντας πως «μετά από τόση προσπάθεια, αξίζει να το ακούσουμε και με ήχο!».

Έτσι, το πιο αγαπητό δίδυμο της Ρεάλ απέδειξε πως, είτε με μπάλα είτε με πιάνο, ξέρει πάντα πώς να τραβά τα φώτα της δημοσιότητας — και να κάνει τους φίλους της «Βασίλισσας» να χαμογελούν.