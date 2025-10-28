Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Κοτσόλης

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Στέφανος Κοτσόλης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό με πόστο διευθυντή ενώ επίκειται και πρόσληψη ξένου sports director.

Ο Παναθηναϊκός προχωρά σε αναδιάρθρωση σε όλα τα πόστα, με τον Στέφανο Κοτσόλη να βρίσκεται προ των πυλών της αγαπημένης του ομάδας, ώστε να αναλάβει τον ρόλο του ποδοσφαιρικού διευθυντή.

Πρόκειται για έναν άνρθωπο που δεν έκρυψε τα «πράσινα» αισθήματά του ποτέ, έχει υπηρετήσει τον σύλλογο ως ποδοσφαιριστής και φυσικά έχει ένα άκρως επιτυχημένο πέρασμα από την Κηφισιά, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επιστροφή της ομάδας στην Super League και την διαμόρφωση ενός καλού ρόστερ.

Παράλληλα, το ήθος του πάντα ξεχώριζε, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εξ αρχής στην κορυφή της λίστας του Παναθηναϊκού, ο οποίος σκοπεύει να σχηματίσει ένα δίδυμο στο πλευρό του Ράφα Μπενίτεθ. Το ένα πρόσωπο λοιπόν θα είναι ο Κοτσόλης, που γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, ενώ το άλλο θα έχει γνώση της διεθνούς αγοράς.

Η συμφωνία με τον Έλληνα παλαίμαχο γκολκίπερ πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ενώ όσον αφορά τον ξένο τεχνικό διευθυντή γίνονται επαφές και το θέμα αναμένεται να έχει τελειώσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η εποχή Ράφα Μπενίτεθ λοιπόν θα βρει τον Παναθηναϊκό ενισχυμένο σε όλα τα πόστα, με τις συγκεκριμένες κινήσεις να εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο αλλαγών που συντελούνται σε όλα τα επίπεδα στις τάξεις του «Τριφυλλιού».