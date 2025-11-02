Live: Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό γήπεδο Σερρών / Novasports Prime HD
9η αγωνιστική
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
0 5
ΠΑΟΚ
Διαιτητης
- Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
- VAR: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
- AVAR: Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)
Βοηθοι
- Στεφανής Γεώργιος (Καρδίτσας)
- Βαλιώτης Θωμάς (Λάρισας)
Τεταρτος
- Τσιάρας Παναγιώτης - Ραφαήλ (Καβάλας)
Σκορερς
- 3 Καρασαλίδης (αυτογκόλ)
- 18 Οζντόεφ
- 75 Οζντόεφ
- 82 Γιακουμάκης
- 90 Μπιάνκο