STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό γήπεδο Σερρών / Novasports Prime HD
9η αγωνιστική
Πανσερραϊκός
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
0 5
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Διαιτητης
  • Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
  • VAR: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
  • AVAR: Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)
Βοηθοι
  • Στεφανής Γεώργιος (Καρδίτσας)
  • Βαλιώτης Θωμάς (Λάρισας)
Τεταρτος
  • Τσιάρας Παναγιώτης - Ραφαήλ (Καβάλας)
Σκορερς
  • 3 Καρασαλίδης (αυτογκόλ)
  • 18 Οζντόεφ
  • 75 Οζντόεφ
  • 82 Γιακουμάκης
  • 90 Μπιάνκο

Live: Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ

