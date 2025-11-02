Πεντάρα κόντρα στον Πανσερραϊκό και 4η σερί νίκη στο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ που δεν το κουνάει από την κορυφή. Ασπρόμαυρη εκστρατεία 6.500 φίλων του Δικεφάλου που ετοιμάζεται για μία εβδομάδα - φωτιά με Γιουνγκ Μπόις και Παναθηναϊκό!

Σκοράρει... πολύ και πολλά και κερδίζει από... συνήθεια που τον κρατά στην κορυφή! Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στις Σέρρες για να... ξεμπερδέψει εύκολα με τον Πανσερραϊκό ενόψει μίας «γεμάτης» εβδομάδας με αναμέτρηση ευρωπαϊκή και «δοκιμασία» στη Λεωφόρο, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και τα πήγε περίφημα με τον Οζντόεφ να «κουβαλάει» σε ένα ακόμη ματς με δύο προσωπικά τέρματα (0-5) - Γκολάρα από τον Μπιάνκο, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα!

Αρκετές απουσίες για τους Θεσσαλονικείς με τους Πέλκα, Χατσίδη, Καμαρά, Λόβρεν και Ζίβκοβιτς να παραμένουν στη Θεσσαλονίκη και τον Ραζβάν Λουτσέσκου να «επιστρατεύει» τον Γίρι Παβλένκα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. Μπροστά από τον Τσέχο τερματοφύλακα, οι Τέιλορ, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Κένι συνέθεσαν την τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά, με το ακλόνητο δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ να επιστρέφει στον χώρο του κέντρου. Ο Κωνσταντέλιας, ως είθισται, στο «δέκα», με τις πλευρές να αναλαμβάνουν Ντεσπόντοφ (δεξιά) και Τάισον (αριστερά), με βασικό προωθημένο τον Φιόντορ Τσάλοβ.

Για τον γηπεδούχο Πανσερραϊκό, ο Τιναλίνι ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Γκελασβίλι και Καρασαρλίδη στα στόπερ και τους Γεωργιάδη και Καλίνιν στα άκρα της άμυνας. Ο Δοϊρανλής στα χαφ με τον Γκιγιόμ ενώ πίσω από τον Μάρας αγωνίστηκαν οι Μπρουκς, Μπανζάκι και Ιβάν.

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε η αναμέτρηση στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, με τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν με το... καλησπέρα τα ηνία του αγώνα. Μόλις στο 4΄, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ δεδομένης της σύγχυσης που προκάλεσε στην περιοχή του Τιναλίνι. Σε γύρισμα του Ντεσπόντοφ από τα δεξιά, η άμυνα του Πανσερραϊκού έδειξε να χωλαίνει και προτού «τσιμπήσει» τη μπάλα ο Τσάλοβ, ο Καρασαλίδης χρεώθηκε σε αυτογκόλ (0-1).

Χωρίς να πιάσει υψηλά επίπεδα έντασης και απόδοσης, η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων αποτυπωνόταν εύκολα στο γήπεδο δεδομένου πως ο Πανσερραϊκός αρκέστηκε σε έναν παθητικό ρόλο, ψάχνοντας τις μετρημένες στιγμές του στο ματς. Τα πράγματα όμως έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τους γηπεδούχους, έχοντας απέναντί τους ένα σύνολο που έχει μάθει πια να... εκτελεί κυνικά και αποτελεσματικά.

Στο 14΄, σε μία υποδειγματική συνεργασία των ασπρόμαυρων, Τσάλοβ και Κωνσταντέλιας έβγαλαν μπροστά τον ΠΑΟΚ, με τον τελευταίο να «σερβίρει» για τον Τέιλορ που την γύρισε στην περιοχή και από τις κόντρες η μπάλα στρώθηκε στον Οζντόεφ, ο οποίος λειτούργησε ως «κρυφός» φορ, εκτελώντας για το 0-2. Μία φάση που χρειάστηκε να περάσει από τον έλεγχο των γραμμών για οφσάιντ για αρκετά λεπτά και ορθώς μέτρησε κανονικά.

Στο μεσοδιάστημα του α΄μέρους και με το μαξιλαράκι των δύο τερμάτων, ο ΠΑΟΚ έριξε τέμπο, χωρίς να χάσει την αυτοκυριαρχία του στο γήπεδο, με την ομάδα των Σερρών να καταγράφει την πρώτη και αξιοσημείωτη ευκαιρία της στο 44' - σε μία φάση αδράνειας των ασπρόμαυρων στα μετόπισθεν. Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να απειλήσει με το σουτ του Μάρας, σημαδεύοντας το δοκάρι, με τον Κεντζιόρα να «καθαρίζει» σε δεύτερο χρόνο. Το ημίχρονο έκλεισε με ένα εξαιρετικό διαγώνιο σουτ του Μιχαηλίδη που προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον κίπερ των «λιονταριών», αλλά ο Τιναλίνι έδιωξε σε κόρνερ, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια (0-2).

Πιο απειλητικός ο Πανσερραϊκός με την έναρξη του β΄μέρους, καταγράφοντας δύο καλές στιγμές στο 52' και στο 54΄με τις κεφαλιές των Γκελασβίλι και Μάρας αντίστοιχα που δεν βρήκαν στόχο, εκμεταλλευόμενοι πως ο ΠΑΟΚ είχε οπισθοχωρήσει σε πρώτο χρόνο και κινούνταν σε χαμηλό τέμπο, σε ένα διάστημα λαθών από πλευράς Δικεφάλου.

Από το 60΄και έπειτα όμως, οι ασπρόμαυροι πάτησαν πολύ καλύτερα στο γήπεδο, ανέβασαν τις γραμμές τους και... έκοψαν κάθε διάθεση των γηπεδούχων. Η πρώτη υποψία ευκαιρίας ήρθε από τον Τσάλοβ που βγήκε εξαιρετικά στην πλάτη της άμυνας του Πανσερραϊκού αλλά ο Τιναλίνι βγήκε έγκαιρα, διαβάζοντας τη φάση. Όλα αυτά, λεπτά προτού αφήσει τη θέση του στον Γιακουμάκη, όπως αντίστοιχα και ο Ντεσπόντοφ για τον Ιβανούσετς, με τον Κροάτη να αφήνει το αποτύπωμά του από τα πρώτα λεπτά.

Στο 72΄ο Κροάτης απείλησε την εστία των γηπεδούχων με ένα δυνατό σουτ αλλά η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ιβανούσετς «σέρβιρε» για τον Οζντόεφ που με ένα δεύτερο προσωπικό τέρμα, έγραψε το 0-3. Όλα έδειχναν πως το ματς είχε πάρει το δρόμο του, αλλά οι Θεσσαλονικείς και δη οι αλλαγές του Λουτσέσκου δεν είχαν πει ακόμη την τελευταία τους λέξη, χαρίζοντας δύο ακόμη πανέμορφα τέρματα.

Στο 81΄, σε μία ακόμη υποδειγματική επίθεση των ασπρόμαυρων, ο Τάισον πήρε μπάλα από τους Οζντόεφ - Κωνσταντέλια, και τη γύρισε στον Γιακουμάκη, ο οποίος εκτέλεσε άψογα για το 0-4! Το highlight της βραδιάς όμως ανήκε στον Μπιάνκο, ο οποίος με ένα γκολ - ποίημα, έβαλε τους τίτλους τέλους σε μία ακόμη εξαιρετική βραδιά για το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου που δεν το κουνάει από την κορυφή.

Από αύριο (3/11) ο Δικέφαλος μπαίνει σε μία γεμάτη εβδομάδα καθώς έχει μπροστά του Γιουνγκ Μπόις και... Παναθηναϊκό. Αποδοκιμασίες για τον Κριστιάνο Μπάτσι στις Σέρρες, με τον Ιταλό τεχνικό να βρίσκεται σε μία δύσκολη θέση.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Καλίνιν(76΄Τσαούσης), Γεωργιάδης(83΄Ουαγκέ), Γκιογιομέ, Δοϊρανλής(64΄Ομεονγκά), Μπαζνάκι(64΄Μασκανάκης), Ίβαν(76΄Γκριν), Μπρουκς, Μάρας

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ(76΄Μπιάνκο), Οζντόεφ(83΄Θυμιάνης), Ντεσπόντοφ(69΄Ιβανούσετς), Τάισον(83΄Μπέρδος), Κωνσταντέλιας, Τσάλοβ(69΄Γιακουμάκης)