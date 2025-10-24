Ολυμπιακός: Αγώνας δρόμου ενόψει ΑΕΚ για Τσικίνιο

Αποφασισμένος να προλάβει το Ολυμπιακός-ΑΕΚ την Κυριακή είναι ο Τσικίνιο, αν και ο Μεντιλίμπαρ θα κρίνει τη συμμετοχή του.

Ο Τσικίνιο δεν θέλει να χάσει το κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και δίνει τη μεγάλη μάχη για να είναι έτοιμος. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στη Βαρκελώνη και οι πιθανότητες να είναι διαθέσιμος την Κυριακή ήταν από την αρχή πολύ λίγες. Μάλιστα, υπήρχε η εκτίμηση ότι θα γίνει προσπάθεια για να παίξει κόντρα στην Αϊντχόφεν.

Ωστόσο, ο 29χρονος άσος παλεύει να ανατρέψει τα προγνωστικά και θέλει να βρεθεί τουλάχιστον στην αποστολή του αγώνα με την ΑΕΚ. Την τελική απόφαση βέβαια, θα την πάρει το ιατρικό τιμ των «ερυθρόλευκων» και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς κανένας δεν θέλει να ρισκάρει μια υποτροπή που θα κρατήσει τον Τσικίνιο περισσότερο καιρό εκτός δράσης.

Από εκεί και πέρα και ο Ζέλσον κάνει τη δική του προσπάθεια, ωστόσο στον Ολυμπιακό δεν θέλουν να ζορίσουν τον Πορτογάλο εξτρέμ, που παρουσιάζει μια ευπάθεια. Σίγουρα απών από το ντέρμπι θα είναι ο Ορτέγκα, η επιστροφή του οποίου υπολογίζεται για το ματς με τον Άρη, ενώ ο Ροντινέι αναμένεται να βρεθεί στην αποστολή, αλλά δύσκολα θα πάρει θέση στην ενδεκάδα.