Όλα τα γκολ από την εφιαλτική βραδιά του Ολυμπιακού στην Βαρκελώνη (vid)

Δείτε τα γκολ από το «ναυάγιο» των πρωταθλητών Ελλάδας στο «Μονζουίκ», μια ονειρική βραδιά για τους «μπλαουγκράνα» του Χάνσι Φλικ που μετά την αποβολή του Έσε στο 57', σημείωσαν τέσσερα γκολ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για το τελικό 6-1.