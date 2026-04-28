Δούκας για τα έργα του Βοτανικού: «Από τις μακέτες, στα έργα - Η Αθήνα αλλάζει»

«Μια πρώην χωματερή μετατρέπεται στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων για τα συνοδά έργα της Διπλής Ανάπλασης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Από τις μακέτες, στα έργα!

Μια πρώην χωματερή μετατρέπεται, ύστερα από σκληρή δουλειά, στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας!

Ο νέος Ελαιώνας ετοιμάζεται για να μας υποδεχθεί όλους!

Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει μέχρι τον Παρθενώνα!

Η Αθήνα αλλάζει ΤΩΡΑ!