MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Δούκας για τα έργα του Βοτανικού: «Από τις μακέτες, στα έργα - Η Αθήνα αλλάζει»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
«Μια πρώην χωματερή μετατρέπεται στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων για τα συνοδά έργα της Διπλής Ανάπλασης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: 

Από τις μακέτες, στα έργα! 

Μια πρώην χωματερή μετατρέπεται, ύστερα από σκληρή δουλειά, στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας! 

Ο νέος Ελαιώνας ετοιμάζεται για να μας υποδεχθεί όλους! 

Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει μέχρι τον Παρθενώνα! 

Η Αθήνα αλλάζει ΤΩΡΑ!

