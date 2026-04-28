Champions League: Τιτανομαχία στο Παρίσι

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Παρίσι (28/4, 22:00), για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League, σε μια συνάντηση που ανυπομονούσε να παρακολουθήσει όλο το ποδοσφαιρόφιλο κοινό.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε δείχνει να βαδίζει στα χνάρια της περσινής πορείας. Έκανε σαφώς καλύτερη σεζόν στη φετινή League Phase, έχει αρχίσει να ανεβάζει στροφές στα νοκ άουτ και μοιάζει έτοιμη να πρωταγωνιστήσει εκ νέου. Όσο μένει μακριά από απουσίες και τραυματισμούς, μπορεί δικαίως να ονειρεύεται την back-to-back κατάκτηση.

Αν και απέκλεισε Λίβερπουλ και Τσέλσι, ο ημιτελικός κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου αποτελεί μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Ευχάριστα είναι τα νέα από την τελευταία προπόνηση των Παριζιάνων, με τους Χακίμι, Νούνο Μέντες και Βιτίνια να βγάζουν κανονικά το πρόγραμμα και να υπολογίζονται κανονικά για τον αποψινό ημιτελικό.

Από την άλλη, όσα κάνει η γερμανική ομάδα την φετινή σεζόν είναι μυθικά, σε βαθμό να αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Ο λόγος για τον τελευταίο αγώνα, απέναντι στη Μάιντς, ο οποίος έδειχνε τελειωμένος στο ημίχρονο με το σκορ στο 3-0. Κι όμως, η λήξη βρήκε το σύνολο του Βενσάν Κομπανί να πανηγυρίζει έξαλλα, πετυχαίνοντας το 3-4 και φτάνοντας σε μια μυθική ανατροπή.

Έχει κατακτήσει ήδη την Bundesliga και ταξιδεύει στο Παρίσι με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για το πρώτο τρεμπλ της ιστορίας της, δεδομένου πως βρίσκεται στον τελικό του γερμανικού κυπέλλου. Τιμωρημένος ο τεχνικός των Βαυαρών, που συμπλήρωσε κάρτες με τη Ρεάλ.

Ο Γκερέιρο αποκόμισε τραυματισμό στην επική ανατροπή επί της Μάιντς και τέθηκε εκτός από το μεγάλο ματς στο Παρίσι, ενώ επίσης δεν υπολογίζονται οι Γκνάμπρι, Μπίσοφ και Καρλ.