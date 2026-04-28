Καταδίκη για το γαλάζιο τρολ 'Georgy Zhukov' - Ποιος κρύβεται από πίσω και τι απαντά

Το Μονομελές Πρωτοδικείο εξέδωσε απόφαση για την υπόθεση ανώνυμου λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδικάζοντας τον Θεοδόση Μούγιο σε 12 μήνες φυλάκιση και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος της δικηγόρου Ιωάννα Κούρτοβικ.

Παράλληλα, έκρινε ότι ο ίδιος βρίσκεται πίσω από τον λογαριασμό στο X με το ψευδώνυμο "Georgy Zhukov".

Η καταδίκη αφορά ανάρτηση του "Zhukov", σύμφωνα με την οποία η γνωστή δικηγόρος φερόταν να καθοδηγεί τα επεισόδια κατά την πορεία του Πολυτεχνείου το 2020, η οποία είχε απαγορευτεί λόγω πανδημίας. Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία της, η οποία, όπως είχε καταγγελθεί τότε, θα μπορούσε να έχει ληφθεί μόνο από αστυνομικό.

Στο σκεπτικό του, το δικαστήριο έλαβε υπόψη αναρτήσεις στο X, καθώς και δημοσιεύματα ιστοσελίδων που συνέδεαν τον λογαριασμό με τον Μούγιο. Ο "Zhukov" διατηρούσε επίσης στήλη με το ίδιο ψευδώνυμο στην εφημερίδα "Μανιφέστο", με τον διευθυντή της, Χάρης Παυλίδης, να καταθέτει ότι δεν γνωρίζει την πραγματική ταυτότητα του συντάκτη.

Ο Θεοδόσης Μούγιος ήταν αστυνομικός που είχε αποταχθεί από την υπηρεσία λόγω καταδικών για απιστία, υπεξαίρεση, πλαστογραφία. Στη συνέχεια είχε διοριστεί ως ειδικός σύμβουλος του υφυπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, ενώ για ένα διάστημα εργαζόταν για την εταιρεία δημοσίων σχέσεων Blue Skies.

Θ. Μούγιος: Δεν είχα και ούτε έχω ουδεμία σχέση

Με δήλωσή του ο Θεοδόσης Μούγιος αναφέρει: "Πέρσι το καλοκαίρι, ο δημοσιογράφος - φωτογράφος Μαριος - Ραφαήλ Μπίκος δημοσίευσε ψευδώς ότι έχει στοιχεία που με συνδέουν με ανώνυμο λογαριασμό στο Twitter, προσκείμενο στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Επικοινώνησα μαζί του και μετά από λίγες ώρες κατέβασε την ανάρτηση και μου ζήτησε δημοσίως συγγνώμη. Ωστόσο, η ανάρτηση αυτή συσχετίστηκε με έγκληση που είχε υποβληθεί βάρος του συγκεκριμένου λογαριασμού και αποτέλεσε τη βάση για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος μου.

Δηλώνω προς κάθε κατεύθυνση κατηγορηματικά ότι δεν είχα και ούτε έχω ουδεμία σχέση με κομματικά μισθολόγια ή οποιονδήποτε λογαριασμό σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχω υπάρξει ποτέ ως τώρα μέλος κανενός κόμματος και καμίας κομματικής νεολαίας.

Σημειωτέο ότι η βάρος μου δικογραφία δεν περιέχει απολύτως κανένα στοιχείο που να με συνδέει με οποιονδήποτε λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, παρά μόνο δύο παντελώς αστήρικτα δημοσιεύματα (ένα από σάιτ της επαρχίας και ένα από κομματικό σάιτ), τα οποία απλώς αναπαράγουν την εν λόγω ανάρτηση του Μπίκου.

Σε κάθε περίπτωση, η Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να κρίνει τελεσίδικα. Παρακαλώ για την αποκατάσταση της αλήθειας και δηλώνω ότι για οποιαδήποτε αναφορά ή συσχετισμό με τον εν λόγω λογαριασμό θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη".

ΣΥΡΙΖΑ: Το πουλόβερ "ξηλώνεται" σε όλα τα επίπεδα

"Η καταδίκη του "γαλάζιου τρολ" Θεοδόση Μούγιου με το ψευδώνυμο "Georgy Zhukov" αποκαλύπτει αυτό που εδώ και καιρό γνωρίζει η ελληνική κοινωνία: ότι πίσω από την οργανωμένη τοξικότητα και τη συκοφαντία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν υπάρχουν "ανώνυμοι χρήστες", αλλά μηχανισμοί πολιτικής καθοδήγησης και προπαγάνδας.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Πρόκειται για ένα σύστημα παραγωγής λάσπης, επιθέσεων και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, που λειτουργεί για να υπηρετεί την κυβερνητική γραμμή και να στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και κάθε φωνή κριτικής.

Η καταδίκη αυτή εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία, αφού ο Θεοδόσης Μούγιος ήταν στην ομάδα εργαζομένων της Blueskies, της περίφημης "Ομάδας Αλήθειας" για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ζητήσει από τη δικαιοσύνη να διερευνηθούν τυχόν τριγωνικές συναλλαγές

Ο Θεοδόσης Μούγιος εμφανίζεται και συνεργάτης του Θοδωρή Λιβάνιου που ενισχύει τον ισχυρισμό του αμαρτωλού τριγώνου.

Όσο κι αν προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από λογαριασμούς και ψευδώνυμα, η αλήθεια αποκαλύπτεται.

Αναμένουμε με αγωνία το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι γνωστός πολέμιος της τοξικότητας.

Και της "Ομάδας Αλήθειας"…".

Πηγή: thetoc.gr