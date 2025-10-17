Παναθηναϊκός: Αντικατέστησε τον Ντέσερς με τον Πάντοβιτς στην ευρωπαϊκή λίστα!

Ο Παναθηναϊκός αντικατέστησε τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς στην ευρωπαϊκή του λίστα, αφού πληρούνταν οι προϋποθέσεις του νέου κανονισμού της UEFA.

Ο τραυματισμός του Σίριλ Ντέσερς έχει αποδειχθεί πιο σοβαρός απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνει στην UEFA όλες τις ιατρικές γνωματεύσεις, προκειμένου να προχωρήσει σε αντικατάστασή του στην ευρωπαϊκή λίστα.

Από την στιγμή που πρόκειται για τραυματισμό τουλάχιστον 60 ημερών απουσίας (από την ημέρα της γνωμάτευσης), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ενημέρωσε το «Τριφύλλι» πως πληρείται η προϋπόθεση του νέου κανονισμού και έτσι το «Τριφύλλι» δήλωσε αντί του Νιγηριανού τον Μίλος Πάντοβιτς.

Μετά το διάστημα των 60 ημερών, εφόσον ο Ντέσερς έχει επιστρέψει στην δράση, τότε θα επανέλθει και στην «πράσινη» λίστα, με τον Σέρβο να μένει ξανά εκτός.