ΑΕΚ: Στην ποδοκνημική το πρόβλημα του Ρότα, δεν είναι κάτι σοβαρό - Τι ισχύει με Γιόβιτς και τα δεδομένα εν όψει ΠΑΟΚ

Διαβάσατε χθες, την αποκάλυψη που έγινε στην εκπομπή «11 εμείς, 11 αυτοί» του OPEN, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Λάζαρος Ρότα, το οποίο αποκόμισε από το παιχνίδι της εθνικής στη Δανία.

Ο διεθνής μπακ, επέστρεψε λοιπόν στα Σπάτα και εξετάστηκε από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ με τα αποτελέσματα να δείχνουν πως δεν έχει υποστεί διάστρεμμα αλλά έχει ένα χτύπημα στην ποδοκνημική.

Ο Ρότα, αναμένεται να ακολουθήσει θεραπείες και με δεδομένο πως ακόμα είναι Τρίτη και υπάρχουν μέρες μέχρι το Σάββατο όπου η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της, όλα είναι πιθανά. Ασφαλώς, σημαντικό ρόλο παίζει και το πως θα αντιδράσει ο οργανισμός του ποδοσφαιριστή επομένως δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά τούτη την στιγμή ότι θα είναι ή δεν θα είναι διαθέσιμος, αλλά σίγουρα αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε είναι πως δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό.

Κάτι παρόμοιο ισχύει και με τον Λούκα Γιόβιτς. Ο διεθνής φορ, επέστρεψε από την Σερβία με ένα πρόβλημα και πιθανόν να χρειαστεί και αυτός θεραπεία. Το θετικό είναι πως η κατάσταση του σύμφωνα με αυτά που προκύπτουν από το κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, δεν φαίνεται να είναι τόσο άσχημη, όσο παρουσιαζόταν από τους Σέρβους. Και δεν μπορούμε να πούμε και με τον Γιόβιτς - όπως και με τον Ρότα - ότι σίγουρα θα απουσιάσει.

Με τα σημερινά δεδομένα λοιπόν, υπάρχει μια αμφιβολία για την συμμετοχή τους την Κυριακή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, φαίνεται να υπάρχουν όμως και κάποια θετικά σημάδια παράλληλα. Ολα θα εξαρτηθούν από τις θεραπείες που θα γίνουν και το επίπεδο ετοιμότητας τους και προφανώς τις αποφάσεις που θα πάρει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Θυμίζουμε πως αμφίβολος είναι και ο Άρολντ Μουκουντί με την Τετάρτη πιθανότατα να είναι μια κρίσιμη ημέρα για την συμμετοχή του την Κυριακή. Εκτός δεδομένα για το ματς με τον ΠΑΟΚ είναι ο Φιλίπε Ρέλβας που είναι τιμωρημένος μετά την αποβολή του στο Περιστέρι. Σήμερα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έχουν ρεπό και επιστρέφουν στις προπονήσεις αύριο για να... φορτσάρουν εν όψει του μεγάλου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena. Μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ με την επανέναρξη έχει μπροστά της μια εβδομάδα-φωτιά καθώς έχει να αντιμετωπίσει μέσα σε επτά ημέρες: ΠΑΟΚ-Αμπερντίν-Ολυμπιακό...