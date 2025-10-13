SL2: Το «πανόραμα» της 5ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες

Ο «Γηραιός» επικράτησε εύκολα στην έδρα του Μακεδονικού (1-4) και «πάτησε» κορυφή για πρώτη φορά φέτος με 13 βαθμούς σε 5 αγώνες, καθώς η Νίκη Βόλου ηττήθηκε στην Τρίπολη από τον Αστέρα Β (3-1), ενώ και η Αναγέννηση Καρδίτσας «γκέλαρε» (0-0) στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα.
Στα δύο υπόλοιπα παιχνίδια του Βορείου Ομίλου, Καβάλα - ΠΑΟΚ Β και Καμπανιακός - Νέστος ήρθαν ισόπαλοι με το ίδιο σκορ (1-1), με τη μάχη της παραμονής να «φουντώνει».
Στον Νότιο Όμιλο, η Καλαμάτα μετά την ισοπαλία απέναντι στο Αιγάλεω (1-1), είδε τον Πανιώνιο να πλησιάζει στο -2, αφού κέρδισε σβηστά την Ηλιούπολη (2-0). Ο Ολυμπιακός Β κέρδισε στο «Ελ Πάσο» (2-3) και προσπέρασε την Athens Kallithea στη βαθμολογία.
«Χαμηλά», χωρίς νικητή το Παναργειακός - Χανιά (0-0) και το Μαρκό - Ελλάς Σύρου (1-1) με την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής.
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
|1
|Ηρακλής
|5
|4
|1
|0
|12
|5
|7
|13
|2
|Νίκη Βόλου
|5
|4
|0
|1
|10
|3
|7
|12
|3
|Αστέρας Τρίπολης Β
|5
|3
|2
|0
|9
|5
|4
|11
|4
|Αναγέννηση Καρδίτσας
|5
|3
|1
|1
|6
|3
|3
|10
|5
|Καβάλα
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|5
|6
|Μακεδονικός
|5
|1
|2
|2
|4
|9
|-5
|5
|7
|ΠΑΟΚ Β
|5
|1
|1
|3
|5
|6
|-1
|4
|8
|Νέστος Χρυσούπολης
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|4
|9
|Καμπανιακός
|5
|1
|1
|3
|2
|8
|-6
|4
|10
|ΠΑΣ Γιάννινα
|5
|0
|1
|4
|2
|7
|-5
|1
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
|1
|Καλαμάτα
|5
|4
|1
|0
|14
|3
|11
|13
|2
|Πανιώνιος
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|11
|3
|Ολυμπιακός Β
|5
|3
|1
|1
|7
|7
|0
|10
|4
|Athens Kallithea
|5
|3
|0
|2
|8
|6
|2
|9
|5
|Μαρκό
|5
|2
|2
|1
|4
|4
|0
|8
|6
|Ελλάς Σύρου
|5
|1
|2
|2
|7
|4
|3
|5
|7
|ΑΟ Αιγάλεω
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|8
|Παναργειακός
|5
|0
|3
|2
|3
|10
|-7
|3
|9
|ΠΑΕ Χανιά
|5
|0
|2
|3
|3
|7
|-4
|2
|10
|Ηλιούπολη
|5
|0
|1
|4
|2
|11
|-9
|1