SL2: Το «πανόραμα» της 5ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες

Ο Ηρακλής «πάτησε» κορυφή, ο Πανιώνιος είχε εύκολο έργο, ενώ με «γκέλες» προχώρησαν Καλαμάτα, Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ο «Γηραιός» επικράτησε εύκολα στην έδρα του Μακεδονικού (1-4) και «πάτησε» κορυφή για πρώτη φορά φέτος με 13 βαθμούς σε 5 αγώνες, καθώς η Νίκη Βόλου ηττήθηκε στην Τρίπολη από τον Αστέρα Β (3-1), ενώ και η Αναγέννηση Καρδίτσας «γκέλαρε» (0-0) στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα.

Στα δύο υπόλοιπα παιχνίδια του Βορείου Ομίλου, Καβάλα - ΠΑΟΚ Β και Καμπανιακός - Νέστος ήρθαν ισόπαλοι με το ίδιο σκορ (1-1), με τη μάχη της παραμονής να «φουντώνει».

Στον Νότιο Όμιλο, η Καλαμάτα μετά την ισοπαλία απέναντι στο Αιγάλεω (1-1), είδε τον Πανιώνιο να πλησιάζει στο -2, αφού κέρδισε σβηστά την Ηλιούπολη (2-0). Ο Ολυμπιακός Β κέρδισε στο «Ελ Πάσο» (2-3) και προσπέρασε την Athens Kallithea στη βαθμολογία.

«Χαμηλά», χωρίς νικητή το Παναργειακός - Χανιά (0-0) και το Μαρκό - Ελλάς Σύρου (1-1) με την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

1 Ηρακλής 5 4 1 0 12 5 7 13 2 Νίκη Βόλου 5 4 0 1 10 3 7 12 3 Αστέρας Τρίπολης Β 5 3 2 0 9 5 4 11 4 Αναγέννηση Καρδίτσας 5 3 1 1 6 3 3 10 5 Καβάλα 5 1 2 2 4 5 -1 5 6 Μακεδονικός 5 1 2 2 4 9 -5 5 7 ΠΑΟΚ Β 5 1 1 3 5 6 -1 4 8 Νέστος Χρυσούπολης 5 1 1 3 4 7 -3 4 9 Καμπανιακός 5 1 1 3 2 8 -6 4 10 ΠΑΣ Γιάννινα 5 0 1 4 2 7 -5 1

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ