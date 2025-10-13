MENU
Χρόνος ανάγνωσης 4’

SL2: Το «πανόραμα» της 5ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Ηρακλής «πάτησε» κορυφή, ο Πανιώνιος είχε εύκολο έργο, ενώ με «γκέλες» προχώρησαν Καλαμάτα, Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ο «Γηραιός» επικράτησε εύκολα στην έδρα του Μακεδονικού (1-4) και «πάτησε» κορυφή για πρώτη φορά φέτος με 13 βαθμούς σε 5 αγώνες, καθώς η Νίκη Βόλου ηττήθηκε στην Τρίπολη από τον Αστέρα Β (3-1), ενώ και η Αναγέννηση Καρδίτσας «γκέλαρε» (0-0) στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα.

Στα δύο υπόλοιπα παιχνίδια του Βορείου Ομίλου, Καβάλα - ΠΑΟΚ Β και Καμπανιακός - Νέστος ήρθαν ισόπαλοι με το ίδιο σκορ (1-1), με τη μάχη της παραμονής να «φουντώνει».

Στον Νότιο Όμιλο, η Καλαμάτα μετά την ισοπαλία απέναντι στο Αιγάλεω (1-1), είδε τον Πανιώνιο να πλησιάζει στο -2, αφού κέρδισε σβηστά την Ηλιούπολη (2-0). Ο Ολυμπιακός Β κέρδισε στο «Ελ Πάσο» (2-3) και προσπέρασε την Athens Kallithea στη βαθμολογία.

«Χαμηλά», χωρίς νικητή το Παναργειακός - Χανιά (0-0) και το Μαρκό - Ελλάς Σύρου (1-1) με την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

1 Ηρακλής 5 4 1 0 12 5 7 13
2 Νίκη Βόλου 5 4 0 1 10 3 7 12
3 Αστέρας Τρίπολης Β 5 3 2 0 9 5 4 11
4 Αναγέννηση Καρδίτσας 5 3 1 1 6 3 3 10
5 Καβάλα 5 1 2 2 4 5 -1 5
6 Μακεδονικός 5 1 2 2 4 9 -5 5
7 ΠΑΟΚ Β 5 1 1 3 5 6 -1 4
8 Νέστος Χρυσούπολης 5 1 1 3 4 7 -3 4
9 Καμπανιακός 5 1 1 3 2 8 -6 4
10 ΠΑΣ Γιάννινα 5 0 1 4 2 7 -5 1

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

1 Καλαμάτα 5 4 1 0 14 3 11 13
2 Πανιώνιος 5 3 2 0 8 3 5 11
3 Ολυμπιακός Β 5 3 1 1 7 7 0 10
4 Athens Kallithea 5 3 0 2 8 6 2 9
5 Μαρκό 5 2 2 1 4 4 0 8
6 Ελλάς Σύρου 5 1 2 2 7 4 3 5
7 ΑΟ Αιγάλεω 5 1 2 2 5 6 -1 5
8

 

 Παναργειακός 5 0 3 2 3 10 -7 3
9 ΠΑΕ Χανιά 5 0 2 3 3 7 -4 2
10 Ηλιούπολη 5 0 1 4 2 11 -9 1
SL2: Το «πανόραμα» της 5ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες