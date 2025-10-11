Από ένα βαθμό μοιράστηκαν Καμπανιακός και Νέστος (1-1) στην προσπάθεια που κάνουν για παραμονή στη Super League 2.

Καμπανιακός και Νέστος «μονομάχησαν» στο γήπεδο της Χαλάστρας σε ένα παιχνίδι... 6ποντο ενόψει της παραμονής στη Super League 2.

Ανώτεροι οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας τις δύο μοναδικές καλές φάσεις των 45 πρώτων λεπτών. Στο 9΄ο Καθάριος σούταρε με τον Αστρά να δυσκολεύεται και να μπλοκάρει τη μπάλα πάνω στη γραμμή την ύστατη στιγμή.

Στο 39΄ένα σουτ του Παπακωνσταντίνου αρκετά επικίνδυνο αναχαιτίστηκε από την άμυνα της ομάδας της Χρυσούπολης, με τη μπάλα να καταλήγει κόρνερ και το ημίχρονο να λήγει δίχως τέρματα.

Σε μία ανύποπτη φάση - και μία από τις ελάχιστες του δευτέρου ημιχρόνου- ο Ντοναλντόνι στο 65΄που είχε περάσει ως αλλαγή μπήκε στην περιοχή, ανατράπηκε με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη «βούλα» και τον Κωστίκα να κάνει με ψύχραιμο τελείωμα το 0-1.

Στο 84΄όμως ήρθε η... απάντηση του Καμπανιακού. Με ένα πανέμορφο σουτ του Ανανιάδη οι Χαλαστρινοί ισοφάρισαν, ενώ είχαν και μεγάλη ευκαιρία με τον Ντουμάνη στις καθυστερήσεις με το τελικό 1-1 να δίνει από ένα βαθμό σε κάθε ομάδα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Καμπανιακός (Αποστολίδης): Κασαπίδης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης, Καράδαλης, Ντουμάνης, Τσαπακίδης(76΄Κεσίδης), Σαρβανίδης(61΄Ανανιάδης), Παπακωνσταντίνου(61΄Πολύζος), Ν. Καθάριος(61΄Α. Δερμιτζάκης), Γαρύφαλλος(76΄Αλμπάνης), Ρόβας.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Φόρντος, Αναστασόπουλος, Γκιώνης, Π. Δερμιτζάκης, Ψάλτης, Λέλεκας, Αντεσίνα(46΄Ντοναλντόνι), Κωστίκα, Τσίκος(82΄Μπάλλας), Γλυνός(87΄Μούτσα).