Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ιταλίας

Επισημοποιήθηκαν οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων της φάσης των "16" του Κυπέλλου Ιταλίας. Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό.

Το Κύπελλο Ιταλίας βρίσκεται στη φάση των “16”, με τις ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη οκτάδα της περσινής Serie A να ρίχνονται στη μάχη.

Το πρόγραμμα ανοίγει την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου με την αναμέτρηση Γιουβέντους – Ουντινέζε στο Τορίνο. Συνέχεια την Τετάρτη 04/12 με τρία ακόμα παιχνίδια, ενώ την Πέμπτη 05/12 διεξάγονται άλλα δύο ματς. Η οκτάδα των ζευγαριών ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο με δύο αγώνες, έναν στις 13 και τον άλλο στις 27.

Όλες οι αναμετρήσεις είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τα 90′ ακολουθεί απευθείας η διαδικασία των πέναλτι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των “16” του Κυπέλλου Ιταλίας:

Γιουβέντους – Ουντινέζε 02/12 22:00

Αταλάντα – Τζένοα 03/12 16:00

Νάπολι – Κάλιαρι 03/12 19:00

Ίντερ – Βενέτσια 03/12 22:00

Μπολόνια – Πάρμα 04/12 19:00

Λάτσιο – Μίλαν 04/12 22:00

Ρόμα – Τορίνο 13/01 22:00

Φιορεντίνα – Κόμο 27/01 22:00

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά*:

Μπολόνια / Πάρμα – Λάτσιο / Μίλαν (1)

Γιουβέντους / Ουντινέζε – Αταλάντα / Τζένοα (2)

Ρόμα / Τορίνο – Ίντερ / Βενέτσια (3)

Νάπολι / Κάλιαρι – Φιορεντίνα / Κόμο (4)