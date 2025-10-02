Επιστροφή Καμαβινγκά στην εθνική Γαλλίας

Ο Ντιντιέ Ντεσάν ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για τους δύο αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο.

Ο εκλέκτορας των «Μπλε» επέλεξε να καλέσει μια κλασική ομάδα με μερικές νέες προσθήκες.

Για να συμμετάσχουν στα τελικά της Βόρειας Αμερικής, οι Γάλλοι θα πρέπει να τερματίσουν πρώτοι στον προκριματικό τους όμιλο ή να προκριθούν από τα πλέι οφ, κάτι που ο Ντεσάν σίγουρα θα ήθελε να αποφύγει. Προς το παρόν η πορεία είναι υπό έλεγχο, με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Την επόμενη Τετάρτη (8/10) οι «Πετεινοί» θα υποδεχθούν το Αζερμπαϊτζάν στο «Παρκ ντε Πρενς» και τρεις ημέρες αργότερα θα παίξουν ένα σαφώς δυσκολότερο παιχνίδι στην έδρα της Ισλανδίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος έχει τραυματισμό στον δεξιό μηρό, ο Ντεσιρέ Ντουέ, ο οποίος υπέστη θλάση στη γάμπα, και ο Ραγιάν Τσερκί, ο οποίος μόλις επέστρεψε, δεν κλήθηκαν.

Λόγω της απουσίας του Ορελιέν Τσουαμενί, ο οποίος τιμωρήθηκε με δύο αγώνες μετά την κόκκινη κάρτα εναντίον της Ισλανδίας τον περασμένο μήνα, ο Ντιντιέ Ντεσάν αποφάσισε να καλέσει τον Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Άρτι επιστρέψας από τον τραυματισμό του, ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει αγωνιστεί για τους «Μπλε» από τον Μάρτιο του 2025. Στην επίθεση, οι Κιλιάν Μπαπέ, Μίκαελ Ολίσε και Μπράντλεϊ Μπαρκολά θα είναι παρόντες, όπως και ο Ούγκο Εκιτικέ, παρά τον τραυματισμό του με τη Λίβερπουλ.

Ο Κρίστοφερ Νκούνκου, ο οποίος έκανε καλό ξεκίνημα με τη Μίλαν, επέστρεψε, όπως και ο Μαγκνές Ακλιούς. Τέλος, έκπληξη είναι η πρώτη κλήση του Ζαν-Φιλίπ Ματετά. Μετά από τους καλούς Ολυμπιακούς Αγώνες που έκανε στο Παρίσι το 2024 (5 γκολ σε 6 αγώνες), ο παίκτης της Κρίσταλ Πάλας ανταμείφθηκε σε ηλικία 28 ετών.

Η αποστολή της εθνικής Γαλλίας:

Τερματοφύλακες: Λούκας Σεβαλιέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Μάικ Μανιάν (Μίλαν), Μπρις Σαμπά (Ρεν)

Αμυντικοί: Τεό Ερναντέζ (Αλ Χιλάλ), Λούκας Ντιν (Άστον Βίλα), Ιμπραχίμα Κονατέ (Λίβερπουλ), Μάλο Γκούστο (Τσέλσι), Νταγιότ Ουπαμεκανό (Μπάγερν Μονάχου), Ζιλ Κουντέ (Μπαρτσελόνα), Γουίλιαμ Σαλιμπά (Άρσεναλ), Λούκας Ερναντέζ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Μέσοι: Αντριέ Ραμπιό (Μίλαν), Μάνου Κονέ (Ρόμα), Κεφρέν Τουράμ (Γιουβέντους), Εντουάρντο Καμαβινγκά (Ρεάλ Μαδρίτης), Μάικλ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου)

Επιθετικοί: Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης), Μπράντλεϊ Μπαρκολά (Παρί Σεν Ζερμέν), Μαγκνές Ακλιούς(Μονακό), Κίνγκσλεϊ Κομάν (Αλ Νασρ), Ούγκο Εκιτικέ (Λίβερπουλ), Ζαν-Φιλίπ Ματετά (Κρίσταλ Πάλας), Κρίστοφερ Νκούνκου (Μίλαν)