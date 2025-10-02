Ο Ντε Μπρόινε έλυσε την παρεξήγηση με τον Κόντε

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά το τέλος της αναμέτρησης της Νάπολι με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, θέλησε να δώσει τέλος στις φήμες για κόντρα του με τον Αντόνιο Κόντε.

Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός, στο ντέρμπι με την Μίλαν έγινε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο έδειξε την δυσαρέσκειά του προς τον Κόντε.

Τα ιταλικά ΜΜΕ, μεγάλωσαν το θέμα κάνοντας λόγο για κόντρα των δύο αντρών, με τον Ντε Μπρόινε, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με την Σπόρτινγκ, να βάζει τα πράγματα στην θέση τους.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Αντόνιο Κόντε. Είμαι νικητής και θέλω να κάνω τη διαφορά στο γήπεδο, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου προβλήματα με τον προπονητή», ανέφερε ο Βέλγος μεσοεπιθετικός.