ΑΕΚ: Το «σπασμένο κοντέρ» και το ατομικό ρεκόρ του Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς κάνει δυναμική εκκίνηση στον πάγκο της Ένωσης, με τον Σέρβο τεχνικό να καταρρίπτει προσωπικές επιδόσεις που κρατούσαν χρόνια. Το SDNA έχει τους αριθμούς...πίσω από την επιτυχία.

Με το…δεξί ξεκίνησε ο Μάρκο Νίκολιτς την θητεία του στην ΑΕΚ.

Ο Σέρβος τεχνικός με τρεις διαδοχικές προκρίσεις (Χάποελ Μπερ Σεβά, Άρης Λεμεσού, Άντερλεχτ) οδήγησε την Ένωση στην League Phase του Conference League.

Συγχρόνως οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος – με συγκάτοικο τον Ολυμπιακό – έπειτα από αγωνιστικό δρόμο πέντε αγωνιστικών στη Super League.

Το κοντέρ του 46χρονου τεχνικού επί των ημερών του στα Σπάτα, γράφει 9 νίκες – 4 ισοπαλίες με την ΑΕΚ να παραμένει αήττητη σε σύνολο 13 αγώνων!

Κι αυτό είναι κάτι που στην προκειμένη περίπτωση συνιστά προσωπικό ρεκόρ για τον κόουτς – Νίκολιτς, δεδομένου πως σε κανέναν από τους προηγούμενους σταθμούς της προπονητικές καριέρας του δεν είχε πετύχει ανάλογο αήττητο - «13άρι».

Το SDNA….σκάλισε τις επιδόσεις του – στην προ ΑΕΚ εποχή – και παρουσιάζει τις δύο καλύτερες εκκινήσεις του.

Την σεζόν 2013-14 έχοντας στα χέρια του το τιμόνι της Βοϊβοντίνα, στα 13 πρώτα ματς είχε 7 νίκες – 5 ισοπαλίες και 1 ήττα που για την ιστορία της υπόθεσης, ήρθε στο 11ο παιχνίδι από την Σέριφ Τίρασπολ (2-1) για τα προκριματικά του Europa League.

Στα τέλη του 2013 ανέλαβε για πρώτη φορά την Παρτιζάν Βελιγραδίου και στα πρώτα 13 ματς έκανε 10 νίκες – 2 ισοπαλίες και 1 ήττα που σημειώθηκε στον αγώνα – νούμερο 10 από την Νάπρεντακ (2-0) εκτός έδρας για το πρωτάθλημα Σερβίας.