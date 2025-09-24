Γκολ και ασίστ για Δουβίκα στο Κύπελλο Ιταλίας! (vids)

Ο Τάσος Δουβίκας δίνει την ασίστ για το 1-0 της Κόμο επί της Σασουόλο και λίγο αργότερα με όμορφη ψηλοκρεμαστή κεφαλιά σκοράρει ένα όμορφο τέρμα για το 2-0, σε μία πληθωρική εμφάνιση του Έλληνα επιθετικού από το πρώτο κιόλας μέρος.