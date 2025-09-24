Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΤΑΛΙΑΣ Γκολ και ασίστ για Δουβίκα στο Κύπελλο Ιταλίας! (vids) 24-09-2025 23:20 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΠΡΟΣΩΠΑ Τάσος Δουβίκας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Τάσος Δουβίκας δίνει την ασίστ για το 1-0 της Κόμο επί της Σασουόλο και λίγο αργότερα με όμορφη ψηλοκρεμαστή κεφαλιά σκοράρει ένα όμορφο τέρμα για το 2-0, σε μία πληθωρική εμφάνιση του Έλληνα επιθετικού από το πρώτο κιόλας μέρος. «Παρά την ευημερία, είναι μια συνεχής απειλή»: Ο λόγος που ο Τραμπ θέλει να τελειώσει «το χωριό του Βιάγκρα» menshouse.gr Πριν το Πάσχα: Η τεράστια έκπληξη της κυβέρνησης με τον 13ο μισθό instanews.gr Η σκληρή αλήθεια για την Σία Κοσιώνη dailymedia.gr Έβαζε τα τρίποντα σαν βολές: Aναγνωρίζεις από μια φωτό τον πιο σεσημασμένο σουτέρ στην ιστορία της Α1; menshouse.gr Άλλη κλάση από αριστερά: Ο παίκτης που ήθελε ο ΠΑΟ είναι το νέο όπλο του Αλμέιδα στην Primera menshouse.gr Οι αλλαγές σε σχέση με Βιτόρια: Τι διαφορετικό θα δούμε στην 11άδα του ΠΑΟ αν έρθει ο Ρεμπρόφ menshouse.gr «Τι είπα και μου την πέσανε»: Η απάντηση Καμπουράκη για την απρέπεια με την Μαρία Καρυστιανού dailymedia.gr «Αληθεύει ότι θα επενδύσετε στον ΠΑΟ;»: Ρώτησαν τη Μαρία Αγγελικούση για τον Παναθηναϊκό… instanews.gr Γκολ και ασίστ για Δουβίκα στο Κύπελλο Ιταλίας! (vids) SHARE