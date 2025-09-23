Αποχωρεί από την Άστον Βίλα ο Μόντσι

Ο πρόεδρος των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων της Άστον Βίλα, αναμένεται να αποχωρήσεις από τον ρόλο του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic», ο πρώην αθλητικός διευθυντής των Σεβίλλη και Ρόμα, ο Ισπανός μετά το κάκιστο ξεκίνημα της Άστον Βίλα την φετινή σεζόν, σκέφτεται να υποβάλει την παραίτησή του στην διοίκηση των «χωριατών».

Ο Μόντσι κατείχε την θέση του προέδρου των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων, με την απόφαση του για αποχώρηση να είναι δεδομένη, κάτι που επιβεβαιώνεται και από ανθρώπους που έχουν σχέση με την Άστον Βίλα.

Ήδη η διοίκηση της Άστον Βίλα έχει ξεκινήσει την αναζήτηση για τον άνθρωπο που θα διαδεχθεί τον Μόντσι, προκειμένου να αναλάβει το ποδοσφαιρικό πρότζεκτ των «χωριατών».