ΑΕΛ: Έφτασε τα 100 γκολ ο Πασάς

Ξεχωριστή σημασία έχουν για τα δύο γκολ που πέτυχε χθες με την ΑΕΛ για τον Γιάννη Πασά.

Ο Γιάννης Πασάς με δύο γκολ χθες στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Aktor, έδωσε στην ΑΕΛ τον βαθμό της ισοπαλίας, αλλά πέτυχε και μια σημαντική ατομική επίδοση. Αν και στη Super League μετρά μόλις 4 τέρματα (ένα με τον Παναιτωλικό, ένα με τον Ηρακλή και τα 2 με την ΑΕΛ), συνολικά έφτασε τα 100 γκολ στην καριέρα του στα εθνικά πρωταθλήματα.

Κι αυτό γιατί έχει 77 στη Β’ Εθνική, 18 στη Γ’ Εθνική και ένα σε μπαράζ (το Βέροια-Λαμία το 2022).

Μάλιστα, το εντυπωσιακό για τον 35χρονο επιθετικό, είναι ότι τα 73 από τα 100 τέρματα, τα πέτυχε αφού έγινε 30 ετών!