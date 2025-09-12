Γκουαρντιόλα: «Ο Ντοναρούμα είναι διαφορετικός τερματοφύλακας από τον Έντερσον»

Ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα είναι ένα διαφορετικό είδος τερματοφύλακα από τον Έντερσον, δήλωσε (12/9) ο Πεπ Γκουαρντιόλα , προσθέτοντας ότι δεν θα ζητούσε από τον Ιταλό να...αναπαράγει τον ρόλο που έπαιξε ο προκάτοχός του για τον σύλλογο.

Ο Ντοναρούμα έφτασε από την Παρί Σεν Ζερμέν αυτόν τον μήνα, καθώς ο Βραζιλιάνος διεθνής Έντερσον, έφυγε για τη Φενέρμπαχτσε μετά από οκτώ χρόνια στη Σίτι.

Ο Έντερσον βοήθησε τη Σίτι να κατακτήσει την Premier League στην πρώτη του σεζόν, ενώ ο σύλλογος κατέκτησε έξι τίτλους κορυφαίας κατηγορίας στην Αγγλία, δύο Κύπελλα Αγγλίας και το Champions League κατά τη διάρκεια της παραμονής του.

«Ο Έντερσον μας βοήθησε να δημιουργήσουμε έναν ξεχωριστό τρόπο. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ο Έντι έχει κάνει τα πάντα εδώ, έχει κερδίσει τα πάντα», δήλωσε ο Γκουαρντιόλα στους δημοσιογράφους ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης της Premier League (14/9) με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Δεν θα απαιτούσα από τον Τζίτζι (Ντοναρούμα) να κάνει κάτι με το οποίο δεν νιώθει άνετα. Δεν ζητάμε από τον Τζίτζι να κάνει αυτό που έκανε ο Έντερσον, δεν πρόκειται για υπονόμευση του άλλου. Είναι διαφορετικοί».

Ο Γκουαρντιόλα είπε ότι ο Ντοναρούμα, ο οποίος κέρδισε τέσσερις τίτλους Ligue 1 και το Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, φέρνει πολλή εμπειρία στην ομάδα:

«Είναι τόσο τεράστιος. Τόσο ψηλός. Αυτό μας δίνει. Έχει μεγάλη παρουσία. Παίζουμε σε μεγάλα στάδια. Θα δεχτεί γκολ, αυτό είναι σίγουρο, αλλά όλοι μας θα προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε», είπε ο προπονητής για τον Ντοναρούμα, ο οποίος έχει ύψος σχεδόν 1,96 μέτρα.

Ωστόσο, ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, δεν είπε αν ο Ντοναρούμα θα ξεκινήσει βασικός εναντίον της Γιουνάιτεντ:

«Τον συνάντησα την Τετάρτη. Είχαμε μια καλή συζήτηση. Την Πέμπτη ήταν προπόνηση. Ήμουν στο γραφείο μου, οπότε δεν τον είδα», πρόσθεσε.