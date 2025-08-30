Συνθήματα κατά Καρυπίδη στο Βικελίδης

Λαϊκά δικαστήρια στήθηκαν στο Κλεάνθης Βικελίδης, μετά το 0-2 του Παναιτωλικού, με τον κόσμο του Άρη να στρέφεται κατά του ισχυρού άνδρα των «κιτρίνων», Θοδωρή Καρυπίδη.

Οι Αγρινιώτες έφυγαν με μεγάλο διπλό από την έδρα του Άρη, προκαλώντας οργή στον κόσμο των «κιτρινόμαυρων», καθώς μετά το 0-2 του Παναιτωλικού υπήρξε έντονη γιούχα και συνθήματα κατά του Θοδωρή Καρυπίδη.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι του Άρη άρχισαν να φωνάζουν «άντε γ@μ$σου Θοδωρή» και «άντε τον π@υλο Θοδωρή», με την κατάσταση στο Κλεάνθης Βικελίδης να μυρίζει μπαρούτι, αφού ο κόσμος ήταν σε έξαλλη κατάσταση.

Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, η γιούχα ήταν ακόμη πιο έντονη, με τον κόσμο του Άρη να εκδηλώνει με αυτόν τον τρόπο την έντονη απογοήτευσή του για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα τους.