Συνθήματα κατά Καρυπίδη στο Βικελίδης

Οι Αγρινιώτες έφυγαν με μεγάλο διπλό από την έδρα του Άρη, προκαλώντας οργή στον κόσμο των «κιτρινόμαυρων», καθώς μετά το 0-2 του Παναιτωλικού υπήρξε έντονη γιούχα και συνθήματα κατά του Θοδωρή Καρυπίδη.
Συγκεκριμένα, οι φίλοι του Άρη άρχισαν να φωνάζουν «άντε γ@μ$σου Θοδωρή» και «άντε τον π@υλο Θοδωρή», με την κατάσταση στο Κλεάνθης Βικελίδης να μυρίζει μπαρούτι, αφού ο κόσμος ήταν σε έξαλλη κατάσταση.
Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, η γιούχα ήταν ακόμη πιο έντονη, με τον κόσμο του Άρη να εκδηλώνει με αυτόν τον τρόπο την έντονη απογοήτευσή του για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα τους.