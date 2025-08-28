Βόμβα: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Ριέκα σε Αμερικανό δισεκατομμυριούχο!

Λίγο πριν την σέντρα του επαναληπτικού στην Τούμπα, οι Κροάτες αποκάλυψαν ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου της Ριέκα!

Μετά από 13 χρόνια στον προεδρικό της θώκο, ο Νταμίρ Μίσκοβιτς παραχωρεί το πλειοψηφικό του πακέτο μετοχών.

Λίγο πριν τον επαναληπτικό της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ, η Sportske Novosti αποκάλυψε ότι ολοκληρώθηκε το deal της πώλησης στον Αμερικανό δισεκτομμυριούχο Μπίλ Φόλεϊ.

Ο ιδιοκτήτης της Black Knight Football που έχει στην κατοχή του, την Μπόρνμουθ, την Χιμπέρνιαν, την Μορεϊρένσε, την Λοριάν και την Όκλαντ FC. προσθέτει άλλη μία ομάδα στην συλλογή του.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται την προσεχή εβδομάδα, δίχως το κροατικό Μέσο να αποκαλύπτει το ακριβές αντίτιμο της μεταβίβασης των μετοχών!