Ο Ζαφείρης πρόβαρε τη φανέλα του ΠΑΟΚ… 15 μέρες πριν! (pic)

Το είχε πάρει απόφαση και το έδειχνε με κάθε τρόπο. Η πρώτη φωτογραφία του Χρήστου Ζαφείρη διέρρευσε και έχει «τραβηχτεί» 15 μέρες πριν, δείγμα της τρέλας του για να έρθει στον ΠΑΟΚ!

Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο διεθνής άσος με τη φανέλα που του είχε χαρίσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και είναι πολλές πολλές ημέρες πριν τελικά υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ήταν κοινό μυστικό άλλωστε ότι η οικογένεια Σαββίδη είχε πάρει μαζί της τον Ζαφείρη και ο μικρός σκλάβωσε τον Ιβάν και τον γιο του Γιώργο με τη στάση του όλο αυτό το διάστημα αναγκάζοντας την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ανεβάσει σε πρωτοφανή επίπεδα την προσφορά για την απόκτησή του.

Τη φωτογραφία δημοσίευσε στο προφίλ του ο Κωνσταντίνος Πανάκας και φυσικά δεν είναι… fake αλλά απολύτως αληθινή.

Η ιδιαίτερη σημειολογία έχει να κάνει ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχθηκε στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ δούλεψε τη μεταγραφή με σύμμαχο τον παίκτη και η κατάληξη ήταν… αυτή που θα δούμε σήμερα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Και η συνέχεια επί του γηπέδου…