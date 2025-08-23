«Σόκαρε» την Ντόρτμουντ η Ζανκτ Πάουλι με... χορηγία Σάλιακα! (vid)

Σε μια μέρα με 19 γκολ σε πέντε αγώνες, μπήκε και το... κεράσι στην τούρτα, καθώς η Ζανκτ Πάουλι με την Ντόρτμουντ έμειναν στο «χορταστικό» 3-3 για την πρεμιέρα της Bundesliga!

Με τα Μάιντς - Κολωνία (16.30) και Γκλάντμπαχ - Αμβούργο (18.30) να ολοκληρώνουν την Κυριακή (24/8) την πρώτη αγωνιστική της Bundesliga, μένει δούμε που θα σταματήσει «κοντέρ» των γκολ, καθώς σε επτά ματς αριθμούμε, ήδη, 33 γκολ, ενώ στα Μπάγερν - Λειψία και Ζανκτ Πάουλι - Ντόρτμουντ μπήκαν από έξι τέρματα έκαστος!

Στο Αμβούργο, λοιπόν, η ομάδα του Μανώλη Σάλιακα ισοφάρισε σε 3-3 στο 89' χάρη σε δημιουργία του Έλληνα δεξιού μπακ και γκολ του Σμιθ. Στο 74' οι Βεστφαλοί προηγήθηκαν με 1-3 χάρη στον Μπραντ, όμως η αποβολή του Μανέ στο 85' (πέναλτι και 2-3 ο Σινάνι) και λίγο ο... Νίκο Κόβατς από τον πάγκο, έφεραν την πρώτη γκέλα με το... καλησπέρα!

Δείτε το 3-3 από την ασίστ του Μανώλη Σάλιακα που πέρασε ως αλλαγή στο 77ο λεπτό: