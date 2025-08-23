«Καυτή» πρεμιέρα: Με το... δεξί Γιαννούλης-Κουλιεράκης, ήττες Λεβερκούζεν-Στουτγάρδης!

Η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη και η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη ξεκίνησαν με νίκες στην Bundesliga. Από την άλλη πλευρά, οι «Ασπιρίνες» του Έρικ Τεν Χάαχ ηττήθηκαν με ανατροπή στην «Bay Arena», ενώ οι Σουηβοί κατάφεραν να... χάσουν στο Βερολίνο από την Ουνιόν. Συνολικά 25 γκολ έως τώρα στην εκκίνηση του πρωταθλήματος!

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησαν οι ομάδες της Bundesliga, χαρίζοντας γκολ και θέαμα στους αγώνες των 17.00, μία ημέρα μετά την «6άρα» της Μπάγερν στη Λειψία.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης άνοιξε στο 32' το... δρόμο στη άνετη νίκη 3-1 της Άουγκσμπουργκ στο Φράιμπουργκ, όμως στο 60' αποχώρησε τραυματίας με χτύπημα στο πόδι.

Βασικός και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στο, επίσης, νικηφόρο 3-1 της Βόλφσμπουργκ στην έδρα της Χάιντενχαϊμ, το οποίο «κλείδωσε» με πέναλτι του Αμούρα στο 87'.

Xavi Alonso’s successor Erik ten Hag loses on his Bundesliga debut 😬 pic.twitter.com/lxFknU1tid — 433 (@433) August 23, 2025

Με το... αριστερό ξεκίνησε τη θητεία του στον πάγκο της Λεβερκούζεν ο Έρικ Τεν Χάαχ, παρά το γρήγορο γκολ του Κουάνσα. Η Χόφενχαϊμ το γύρισε και επικράτησε με 1-2.

❤️🕊️ Jarell Quansah for Diogo Jota, after he scored on his Bundesliga debut. pic.twitter.com/0f5KQLj1Ex — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025

Η Κυπελλούχος Στουτγάρδη είχε δυο δοκάρια, 1.52 xGoals έναντι 0.50 της Ουνιόν, κατοχή μπάλας 75-25% υπέρ της κι όμως... ηττήθηκε με 2-1 στο Βερολίνο!

🔚 Das war’s an der Alten Försterei.

Trotz einer kämpferischen Leistung und zwei Aluminiumtreffern verlieren wir zum Bundesligaauftakt gegen den 1. FC Union Berlin knapp mit 1:2.

Köpfe hoch, Männer!#VfB | #Bundesliga | #FCUVfB [Anzeige] Rewe pic.twitter.com/Avr3KCikOA — VfB Stuttgart (@VfB) August 23, 2025

Τέλος, η Άιντραχτ έστησε ένα ωραίο... πάρτι με καλεσμένη τη Βέρντερ Βρέμης στη Φρανκφούρτη και επιβλήθηκε με το άνετο 4-1, φιλοδοξώντας μια «καυτή» σεζόν και φέτος!