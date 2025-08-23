«Καυτή» πρεμιέρα: Με το... δεξί Γιαννούλης-Κουλιεράκης, ήττες Λεβερκούζεν-Στουτγάρδης!

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησαν οι ομάδες της Bundesliga, χαρίζοντας γκολ και θέαμα στους αγώνες των 17.00, μία ημέρα μετά την «6άρα» της Μπάγερν στη Λειψία.
Ο Δημήτρης Γιαννούλης άνοιξε στο 32' το... δρόμο στη άνετη νίκη 3-1 της Άουγκσμπουργκ στο Φράιμπουργκ, όμως στο 60' αποχώρησε τραυματίας με χτύπημα στο πόδι.
Βασικός και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στο, επίσης, νικηφόρο 3-1 της Βόλφσμπουργκ στην έδρα της Χάιντενχαϊμ, το οποίο «κλείδωσε» με πέναλτι του Αμούρα στο 87'.
Με το... αριστερό ξεκίνησε τη θητεία του στον πάγκο της Λεβερκούζεν ο Έρικ Τεν Χάαχ, παρά το γρήγορο γκολ του Κουάνσα. Η Χόφενχαϊμ το γύρισε και επικράτησε με 1-2.
Η Κυπελλούχος Στουτγάρδη είχε δυο δοκάρια, 1.52 xGoals έναντι 0.50 της Ουνιόν, κατοχή μπάλας 75-25% υπέρ της κι όμως... ηττήθηκε με 2-1 στο Βερολίνο!
Τέλος, η Άιντραχτ έστησε ένα ωραίο... πάρτι με καλεσμένη τη Βέρντερ Βρέμης στη Φρανκφούρτη και επιβλήθηκε με το άνετο 4-1, φιλοδοξώντας μια «καυτή» σεζόν και φέτος!
