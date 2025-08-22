Η Μπάγερν Μονάχου ξεκίνησε με... άγριες διαθέσεις τη νέα σεζόν στην Bundesliga, διασύροντας με το ασύλληπτο 6-0 τη Λειψία στην «πρεμιέρα» του πρωταθλήματος!

Με μία γεμάτη εμφάνιση οι πρωταθλητές Γερμανίας ξεκίνησαν με τον πιο ιδανικό τρόπο το νέο πρωτάθλημα στην Βundesliga, «σκορπίζοντας» με 6-0 την ανήμπορη να αντιδράσει Λειψία.

Οι Βαυαροί έδειξαν από νωρίς τις... ορέξεις τους και «σπατάλησαν» σωρεία ευκαιριών από τα πρώτα λεπτά. Ο Ολίσε στο 18΄ με ωραία ενέργεια λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ, αλλά ο τερματοφύλακας της Λειψίας απέκρουσε εντυπωσιακά τη μπάλα. Στο 25΄ το ωραίο σουτ του Κέιν πέρασε λίγο άουτ για την Μπάγερν. Δύο λεπτά μετά όμως, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τέρμα του Ολίσε από κοντά για το 1-0. Στο 30΄ η προσπάθεια του Οπεντά είχε προοπτικές, αλλά κόπηκε από τους αμυντικούς της Μπάγερν. Μετά από δύο λεπτά οι Βαυαροί βρήκαν ακόμη ένα τέρμα με τον Λουίζ Ντίας να σκοράρει το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της Μπάγερν για το 2-0. Οι πρωταθλητές Γερμανίας ήταν ασταμάτητοι και βρήκαν και τρίτο τέρμα στο 42΄ με τον Ολίσε να σκοράρει ξανά με όμορφο σουτ, μετά από ασίστ του Γκνάμπρι.

Η Λειψία προσπάθησε να ανεβάσει την απόδοση της στο δεύτερο μέρος και να ψάξει ένα γκολ, με τον Νούσα στο 62' να πιάνει ένα καλό σουτ που έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι της Μπάγερν. Οι Βαυαροί έκαναν ότι ήθελαν τους ταύρους και δύο λεπτά μετά ο Κέιν ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0! Η Λειψία έβγαλε αντίδραση και απάντησε στο 67' με τον Νούσα, αλλα το τέρμα του ακυρώθηκε μετά τη χρήση VAR λόγω οφσάιντ. Ο Χάρι Κέιν έκανε ότι ήθελε την άμυνα της Λειψίας και στο 74' σημείωσε το πέμπτο τέρμα της ομάδας του, ενώ τέσσερα λεπτά μετά σημείωσε χατ - τρικ για το ασύλληπτο 6-0!

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Νόιερ, Λάιμερ (70′ Μποέ), Ουπαμεκανό, Τα (69′ Κιμ), Στάνισιτς, Κίμιχ, Γκορέτσκα (69′ Πάβλοβιτς), Γκνάμπρι (70′ Καρλ), Ολίσε, Ντίας, Κέιν (86′ Ασαρέ).

ΛΕΙΨΙΑ: Γκουλάτσι, Μπάκου, Όρμπαν, Λουκέμπα, Ράουμ, Σλάγκερ (70′ Μπαντζούζι), Σέιβαλντ (88′ Ουεντραόγκο), Σίμονς, Ντιομαντέ (46′ Νούσα), Οπέντα (46′ Κρουζ), Μπακαγιόκο (69′ Μπαουμγκάρτνερ).