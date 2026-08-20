Εθνική Ανδρών: Μπουτίκ και Fan Zone δίνουν ραντεβού με τους φιλάθλους

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση:
Αν θέλετε να προμηθευτείτε τα γαλανόλευκα προϊόντα της Εθνικής Ομάδας μπορείτε να βρείτε μπουτίκ σε τέσσερα διαφορετικά σημεία στο γήπεδο:
- Στην είσοδο των VIP
- Ανάμεσα στις Θύρες 29 και 31
- Στην Κεντρική Μπουτίκ στο Επίπεδο 4
- Στο επάνω διάζωμα, μεταξύ των Θυρών 40 και 46
Η Fan Zone θα παρουσιάσει το Cosmote Telekom Mutliverse, το οποίο θα βρίσκεται στο επίπεδο 4 στη Θύρα 27. Η Cosmote Telekom σας προσκαλεί να ζήσετε μία μοναδική, fully interactive εμπειρία, όπου εσείς γίνεστε το κέντρο της μπασκετικής δράσης και όχι μόνο, με τον πρώτο φορητό διαδραστικό projector στην Ελλάδα.
Με 3D κάμερες που ανιχνεύουν με απόλυτη ακρίβεια κάθε σας κίνηση με την μπάλα και next-gen τεχνολογία που προβλέπει και ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο, ζείτε μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία!
Σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens!