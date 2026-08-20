Επιστροφή Αλκαράθ μετά από 138 ημέρες!

Ο Ισπανός πρωταθλητής θα αγωνιστεί στο US Open και... ανάγκασε τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να γράψει κι αυτός «HERE WE GO» ενόψει της σπουδαίας επιστροφής σύντομα στα courts.

Ο Κάρλος Αλκαράθ γνωστοποίησε πως θα επιστρέψει στο τελευταίο Grand Slam της σεζόν στη Νέα Υόρκη μετά τον τραυματισμό στον καρπό που τον κράτησε εκτός από τον Απρίλιο.

Ο υπερασπιστής του τίτλου, ο οποίος πέρυσι επικράτησε του Γιάνικ Σίνερ στον τελικό με 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, θα βρεθεί ξανά στα γήπεδα που έγραψε ιστορία, βάζοντας τέλος στην πολύμηνη απουσία του από τους αγώνες και διεκδικώντας σπουδαία έπαθλα.

Με τη συμμετοχή του Σίνερ να είναι ακόμη αμφίβολη λόγω προβλήματος στο γόνατό του, ο Αλκαράθ, το Νο.2 της κατάταξης, παραμένει ένα από τα βασικά φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, με το μεγάλο ερωτηματικό να έγκειται στην αγωνιστική του κατάσταση.

Η ανάρτηση από τον Κάρλος Αλκαράθ και τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο: