Σε φιλικό παιχνίδι με έντονο «άρωμα» από το ΝΒΑ, αλλά και από το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, η Σερβία νίκησε τη Γαλλία με σκορ 90-87.

Δυνατό «τεστ» στην "Beogradska Arena" ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, παρουσία 20.000 Σέρβων στις εξέδρες.

Οι «πλάβι» του Νίκολα Γιόκιτς (20 πόντοι σε 28 λεπτά, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα) χάρη σε ένα πολύ ποιοτικό 3ο δεκάλεπτο έκαμψαν την αντίσταση των «μπλε» του Βίκτορ Ουεμπανιάμα (10 πόντοι, 4 ριμπάουντ και 6 λάθη) και πήραν τη φιλική νίκη, παρά την προσπάθεια επιστροφής των φιλοξενούμενων στην 4η περίοδο.

Φυσικά, η παρουσία του «Τζόκερ» και του «Ουέμπι» έφερε όλα τα... μπασκετικά φώτα στο Βελιγράδι, σε ένα παιχνίδι που «έδωσε» πολλές εντυπωσιακές φάσεις, κυρίως από τον σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ωστόσο, έντονο ήταν το ενδιαφέρον και για τους «μεγάλους» του ελληνικού μπάσκετ, λόγω της παρουσίας των Νίκολα Μιλουτίνοφ (15 πόντοι και 5 ριμπάουντ), Εβάν Φουρνιέ (5 πόντοι με 2/8 σουτ) και Σιλβέν Φρανσίσκο (12 πόντοι).

Τα Δεκάλεπτα: 22-19, 46-45, 72-62, 90-87.