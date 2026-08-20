Οικονομόπουλος: «Να δημιουργήσουμε ένα μαχητικό σύνολο με δυνατή έδρα»

Ο προπονητής του Παγκρατίου (National League 1), Έκτορας Οικονομόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και ανέλυσε τη φιλοσοφία και τους στόχους της ομάδας για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά είπε:

Για την ανανέωση της συνεργασίας του με το Παγκράτι: «Πριν τελειώσει το περσινό πρωτάθλημα είχαμε κάποιες συζητήσεις με τη διοίκηση του Παγκρατίου όσον αφορά την ανανέωση. Οπότε, επειδή τα πλάνα μας ξεκίνησαν πριν τελειώσει, αυτό έκανε λίγο πιο εύκολη τη δουλειά όλων μας, καθώς έχουμε από πέρυσι κάποιους κοινούς στόχους. Είτε αυτά ήταν μεταγραφές, είτε αγωνιστικά ζητήματα, είχαμε κάνει μια καλή προεργασία. Είχαμε ένα πλεονέκτημα, ξέραμε τι θέλουμε και κινηθήκαμε νωρίς για να μην πληρώσουμε τις υπεραξίες. Το Παγκράτι είναι μια ιστορική ομάδα, που έχει δώσει έμφαση στις ακαδημίες της. Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι μπήκαν στο γήπεδο επτά παιδιά που δεν είχαν ξαναπατήσει στη National League 1, τα οποία ήταν κατά κύριο λόγο από τα “σπλάχνα” της ομάδας και αυτό είναι ένας από τους στόχους που έχει η διοίκηση».

Για τους στόχους της ομάδας τη νέα σεζόν: «Πρώτα απ’ όλα, είμαστε ρεαλιστές. Ξέρουμε ότι, μπαίνοντας σε έναν τέτοιο όμιλο, αν κάνουμε ένα λάθος να… καβαλήσουμε το καλάμι είναι πολύ επικίνδυνο ο όμιλος να σε “κλωτσήσει” προς τα κάτω. Ο πρώτος στόχος που βάλαμε είναι, μέσα από τα δικά μας παιδιά, να δημιουργήσουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο, από την άμυνα προς τα μπροστά, που να μπορέσει να παίξει και να είναι πάρα πολύ μαχητικό. Θέλουμε στην έδρα μας να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί και εκτός να μπορέσουμε να πιέσουμε πάρα πολύ τη μπάλα, ούτως ώστε να πάμε το παιχνίδι στη δική μας “ταυτότητα” και το δικό μας προφίλ».

Για τον όμιλο στον οποίο βρίσκεται το Παγκράτι: «Ο όμιλος φέτος έχει πολύ ιστορικές ομάδες, είναι ένας φανταστικός όμιλος. Το πιο όμορφο πράγμα είναι να υπάρχει υψηλό επίπεδο και δυνατότητες σε πολλούς. Έτσι ανεβαίνει το μπάσκετ. Πάρτε παράδειγμα από τη GBL που έχουμε την άνοδο από τις ομάδες, δείτε πόσο έχει ανέβει το πρωτάθλημά μας. Στην κατηγορία που θα είμαστε φέτος υπάρχουν ακόμα και προπονητές που είναι “τοτέμ” για το ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχει επίπεδο και όσο ανεβαίνει το επίπεδο έμμεσα επωφελούμαστε όλοι».

Για το τι θέλουν να κρατήσουν από την περσινή χρονιά: «Το αγωνιστικό στυλ που θέλουμε να έχουμε φέτος το πετύχαμε και πέρυσι σε μεγάλο βαθμό, οπότε θέλουμε να κρατήσουμε το ίδιο ρόστερ. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που βάλαμε ως στόχο ήταν να κρατήσουμε τους 11 από τους 16 παίκτες. Καταφέραμε να το κάνουμε και είμαστε ίσως η μόνη ομάδα που άλλαξε μόνο τέσσερις παίκτες. Υπάρχουν πάντα δύο τρόποι να προσπαθήσεις να πάρεις την ποιότητα. Ο ένας είναι να την αγοράσεις και ο άλλος είναι να τη “χτίσεις”. Όταν την αγοράζεις, είναι πάντα λίγο πιο πρόσκαιρο, πιο επιφανειακό, γιατί αγοράζεις έναν χρόνο, αλλά πρέπει να βρεις και τα ίδια λεφτά και του χρόνου και σε δύο χρόνια. Η πραγματική ποιότητα δημιουργείται εξελίσσοντας το προϊόν. Το πόσο ομάδα θα γίνεις είναι αυτό που σε κάνει να ξεχωρίσεις. Αυτό ξεκινάει από τη διοίκηση και μετά φτάνει και μέσα στο παρκέ».

Για τη συνεργασία με τον άμεσο συνεργάτη του, Κώστα Αντωνόπουλο: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον άμεσο συνεργάτη που βρήκα ερχόμενος στο Παγκράτι, τον Κώστα Αντωνόπουλο. Είμαι τυχερός που βρήκα αυτόν τον άνθρωπο και μοιραζόμαστε την ίδια “τρέλα”. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σου στείλει στις 04:00 το πρωί ένα e-mail για κάτι που είδε. Έχει πάθος με το μπάσκετ».