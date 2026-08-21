«Ο Ερντογάν είναι αντισημιτικός δικτάτορας, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο», λέει ο Νετανιάχου μετά το τουρκικό ένταλμα σύλληψης

«Πυρά» εξαπέλυσε η πλευρά του Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης της Τουρκίας, κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που ανακοινώθηκε νωρίτερα την Παρασκευή (21.08.2026).

Με ανακοίνωση στο X, το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιτέθηκε ευθέως στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκαλώντας τον «αντισημιτικό δικτάτορα που έχει εξοντώσει Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και φυλακίζει πρωτοφανή αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών».

Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχαίτιση από το Ισραήλ ενός στολίσκου ακτιβιστών που μετέφερε τη Γάζα, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκουρλέκ στο X.

Η Άγκυρα έχει ήδη εκδώσει εντάλματα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων, την κατηγορία της «γενοκτονίας» σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στον πόλεμό του κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Το Ισραήλ ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για γενοκτονία.

Η ανακοίνωση της Παρασκευής είναι το τελευταίο σημάδι της κατάρρευσης των ισραηλινο-τουρκικών σχέσεων από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα.

Η Τουρκία έχει φιλοξενήσει ηγέτες της Χαμάς και ο πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επαινέσει την τρομοκρατική οργάνωση και έχει επικρίνει το Ισραήλ, τερματίζοντας το εμπόριο και τις απευθείας πτήσεις μεταξύ των χωρών.

Αυτή δεν είναι η πρώτη διαμάχη μεταξύ των χωρών για έναν φιλοπαλαιστινιακό στολίσκο προς τη Γάζα. Το 2010, οι χώρες ενεπλάκησαν σε διπλωματική διαμάχη μετά τον θάνατο 10 Τούρκων ακτιβιστών σε μια βίαιη αντιπαράθεση με ισραηλινούς ναυτικούς κομάντος που έκαναν επιδρομή σε έναν στολίσκο με προορισμό τον θύλακα.

Η απάντηση του Ισραήλ

«Το Γραφείο του Πρωθυπουργού:

Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημιτικός δικτάτορας που έχει εξοντώσει Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και φυλακίζει πρωτοφανή αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθενται.

Τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του εναντίον του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί.

Η αξιοθρήνητη προσπάθεια του Ερντογάν να εκφοβίσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ, της μόνης αληθινής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, δεν θα οδηγήσει πουθενά».

Πηγή: newsit.gr