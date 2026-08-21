Σουηδία: Άνδρας εισέβαλε με σπαθί σε λύκειο και τραυμάτισε κόσμο

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή 21 Αυγούστου στη Σουηδία, όταν ένας άνδρας οπλισμένος με σπαθί επιτέθηκε σε κόσμο μέσα σε λύκειο στην πόλη Φαγκέρστα.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση του άνδρα με σπαθί, ενώ ένα άτομο συνελήφθη από τις Αρχές στη Σουηδίσ

Η επίθεση σημειώθηκε στο λύκειο Brinell, όπου φοιτούν περίπου 450 μαθητές ηλικίας 16 έως 20 ετών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για «εν εξελίξει βίαιη επίθεση» σε σχολείο της Φαγκέρστα και επιβεβαίωσε λίγο αργότερα τη σύλληψη ενός ατόμου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους πολίτες.

Ωστόσο, μετά το περιστατικό, οι Αρχές επέβαλαν περιορισμούς στην είσοδο και την έξοδο από άλλα σχολεία και δημόσια κτίρια της πόλης, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.

Η εφημερίδα Expressen, επικαλούμενη πηγές που δεν κατονομάζει, μετέδωσε ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από το Reuters.

Several injured in sword attack at school in Fagersta, Sweden



A person armed with a sword attacked Brinellskolan in Fagersta on Friday, wounding several people, the municipality said.



Police detained the perpetrator at the scene. Multiple schools and buildings in the area were… pic.twitter.com/FMaTyQeqER — Vitamvivere (@Vitamvivere) August 21, 2026

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, καθώς και ελικόπτερο της αστυνομίας, έσπευσαν στο σημείο. Εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν την έντονη παρουσία των Αρχών έξω από το σχολικό συγκρότημα.

Η νέα επίθεση σημειώνεται περίπου έναν χρόνο μετά το πολύνεκρο περιστατικό στο Έρεμπρο, επίσης στην κεντρική Σουηδία, όπου ένοπλος σκότωσε δέκα ανθρώπους προτού αυτοκτονήσει.

Πρόκειται για τη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην ιστορία της χώρας.

Η σουηδική κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την αστυνομία, όπως δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ.

«Όλη η χώρα βρίσκεται στο πλευρό της Φαγκέρστα σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε από την πλευρά της η αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, Μαγκνταλένα Άντερσον, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του επόμενου μήνα.

Πηγή: newsit.gr