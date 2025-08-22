MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

H Bundesliga αρχίζει με τη Μπάγερν να υποδέχεται τη Λειψία

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Bundesliga ξεκινάει και μάλιστα με «ντερμπάρα», με τη Μπάγερν να υποδέχεται στο Μόναχο τη Λειψία.

Η Μπάγερν, αφού πανηγύρισε (16/8) -και- την κατάκτηση του γερμανικού Σούπερ Καπ, νικώντας 2-1 τη Στουτγκάρδη, ξεκινάει (22/8) την υπεράσπιση του τίτλου της στο Μόναχο απέναντι στη Λειψία.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Bundesliga:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία

Σάββατο 23 Αυγούστου

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ
Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ
Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης- Βέρντερ Βρέμης
Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη
Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ

Κυριακή 24 Αυγούστου

Μάιντς-Κολωνία
Γκλάντμπαχ-Αμβούργο

H Bundesliga αρχίζει με τη Μπάγερν να υποδέχεται τη Λειψία