H Bundesliga αρχίζει με τη Μπάγερν να υποδέχεται τη Λειψία

Η Μπάγερν, αφού πανηγύρισε (16/8) -και- την κατάκτηση του γερμανικού Σούπερ Καπ, νικώντας 2-1 τη Στουτγκάρδη, ξεκινάει (22/8) την υπεράσπιση του τίτλου της στο Μόναχο απέναντι στη Λειψία.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Bundesliga:
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Μπάγερν Μονάχου-Λειψία
Σάββατο 23 Αυγούστου
Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ
Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ
Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης- Βέρντερ Βρέμης
Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη
Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ
Κυριακή 24 Αυγούστου
Μάιντς-Κολωνία
Γκλάντμπαχ-Αμβούργο