Νίκολιτς: «Κοιτάμε το επόμενο βήμα - Οι αλλαγές έκαναν τη δουλειά τους»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στη συμβολή των αλλαγών στην πρόκριση της ΑΕΚ.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε χαρούμενος για την πρόκριση αλλά όπως είπε «έχουμε πράγματα να διορθώσουμε».

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς.

«Είμαι χαρούμενος για την ομάδα, για τους φιλάθλους, για όλους. Είναι πολύ σημαντικό ότι περνάμε στον επόμενο γύρο όπου θα αντιμετωπίσουμε την Άντερλεχτ. Είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάμε κάθε βήμα τη φορά, πάμε για το επόμενο βήμα.

Συμφωνώ μαζί σας, οι αλλαγές μπήκαν και έδωσαν ένταση. Σκόραραν οι αλλαγές, ο Γιόβιτς έδωσε και μια πάσα που παραλίγο να γίνει γκολ οπότε ναι συμφωνώ μαζί σας για τη συμμετοχή του πάγκου στην πρόκριση. Οι αλλαγές έκαναν τη δουλειά τους. Είμαι πολύ χαρούμενος αλλά έχουμε ακόμη πράγματα να διορθώσουμε».