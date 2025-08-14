Ο ΠΑΟΚ στην Αυστρία: Το παραμυθένιο Κλάγκενφουρτ

Ο ΠΑΟΚ σε ένα μικρό αφιέρωμα παρουσίασε το παραμυθένιο Κλάγκενφουρτ, στο οποίο αναμένεται να βρεθούν περίπου 1.000 Έλληνες για τη σημερινή (14/8 20:00) ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ.

Ο Δικέφαλος δοκιμάζεται στη Νότια Αυστρία και συγκεκριμένα στο Κλάγκενφουρτ, το οποίο οι «ασπρόμαυροι» παρουσίασαν στους φίλους της ομάδας. Μία πόλη δίπλα στα σύνορα με τη Σλοβενία, με μεγάλη ιστορία, αλλά και μεσογειακή ατμόσφαιρα.

Αναλυτικά το «αφιέρωμα» του ΠΑΟΚ:

Οργιώδης φύση, μια υπέροχη λίμνη, κάστρα, παραμύθια με δράκους και ρομαντισμός συνθέτουν το εξαίσιο σκηνικό στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Κλάγκενφουρτ, στο οποίο θα διεξαχθεί η ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League κόντρα στην Βόλφσμπεργκερ. Σε αυτή την πόλη και στο Worthersee Stadion θα γίνει το παιχνίδι, καθώς η φυσική έδρα της αντιπάλου του ΠΑΟΚ, το Lavanttal-Arena, δεν πληροί τις προδιαγραφές της UEFA.

To περίφημο Κλάγκενφουρτ, παρότι στην Αυστρία, έχει μια κάποια μεσογειακή ατμόσφαιρα. Υπήρξε κατοικία του ρομαντικού συνθέτη Γκούσταβ Μάλερ, αλλά και τόπος περισυλλογής του ποιητή Ράινε Μαρία Ρίλκε.

Το Κλάγκενφουρτ είναι πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου της Καρινθίας και το πλήρες όνομά του είναι Κλάγκενφουρτ στη λίμνη Βέρτερζεε, καθώς είναι χτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Έχει πληθυσμό 92.544 κατοίκων και είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας.

Ιδρύθηκε το 1190, υπό μορφή οχυρού. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της η πόλη δοκιμάστηκε από την επιδημία του «μαύρου θανάτου» (1564, 1598), ισχυρούς σεισμούς (1571, 1690) και ταραχές, θρησκευτικού και εθνικού χαρακτήρα, καθώς η πόλη είχε και κατοίκους σλοβενικής καταγωγής. Το 1809 τα στρατεύματα του Ναπολέοντα κατέστρεψαν μεγάλο τμήμα των τειχών της, ενώ η πόλη «πληγώθηκε» και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους.

Το πιο διάσημο κάστρο του Κλάγκενφουρτ είναι το Tentschach, στο οποίο ο μύθος λέει πως κάποιοι γενναίοι ιππότες σκότωσαν τον δράκο, κι ελευθέρωσαν την περιοχή.

Το πάρκο Europapark είναι προφανώς καταπράσινο, με λιμνούλες, ακόμα και με παγόνια να περιφέρονται στους κήπους του.

Γενικότερα, η περιοχή της Καρινθίας διαθέτει περίπου 1.270 λίμνες, 8.000 χιλιόμετρα πεντακάθαρων ποταμών, δύο Εθνικά Πάρκα, 35 καταφύγια της φύσης και 34 χιονοδρομικά κέντρα.

Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι εξαίσιο! Οι αποστάσεις είναι μικρές, η υπαίθρια αγορά πολύχρωμη, η όχθη της λίμνης, στην Klagenfurt Strandbad υπέροχη.

Το θεματικό πάρκοMinimundus (26.000 τ.μ. καταπράσινης έκτασης) φιλοξενεί περί τα 170 μοντέλα, υπό κλίμακα προφανώς, σπουδαίων κτιρίων και μνημείων του ανθρώπινου πολιτισμού, όπως η Ακρόπολη, το Ταζ Μαχάλ…

H πόλη είναι κοντά στα σύνορα με την Σλοβενία. Η Λουμπλιάνα απέχει μόλις 84 χλμ.

Είναι η έδρα του Πανεπιστημίου του Κλάγκενφουρτ.

Διαθέτει αεροδρόμιο, το οποίο κατασκευάστηκε το

Αξίζει να δοκιμάσετε μια υπερμεγέθη σταβλίσια μπριζόλα, σνίτσελ φυσικά, αλλά και να πιείτε μπίρα.

To υπερσύγχρονο Wörthersee Stadion

Σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα στην Αυστρία, πλήρως εναρμονισμένο με το περιβάλλον, στο Worthersee Stadion στο Κλάγκενφουρτ, θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ με την Βόλφσμπεργκερ στη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League. Έδρα της Βόλφσμπεργκερ βέβαια, είναι το Lavanttal-Arena, χωρητικότητας 7.300 θέσεων, γήπεδο μη συμβατό με τις προδιαγραφές της UEFA, επομένως ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Worthersee Stadion, περίπου 60 χλμ από το Βόλφσμπεργκερ.