ΠΑΟΚ: Με Καμαρά η «μάχη» της Αυστρίας, έξω ο Τάισον

Όπως είχε προαναγγείλει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Τάισον βρίσκεται εκτός του αγώνα της Αυστρίας αλλά και για το επόμενο διάστημα, ενώ ο Μαντί Καμαρά δίνει κανονικά το «παρών» στην αποστολή.

Αποστολή στην Αυστρία

Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους για τη ρεβάνς του Κλάγκενφουρτ (14/8 20:00) απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζει ο Τάισον, ο οποίος θα απουσιάσει το επόμενο διάστημα, ενώ κανονικά στα πλάνα του Ρουμάνου τεχνικού βρίσκεται ο Μαντί Καμαρά.

Ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει στις 19:00 με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για το Κλάγκενφουρτ, στο οποίο επικρατούν συνθήκες... καύσωνα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 30 βαθμούς κελσίου.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση των Θεσσαλονικιών:

«Ήρθε η ώρα για ένα ακόμα ευρωπαϊκό βράδυ. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, με μοναδικό στόχο τη νίκη για να πάρει την πρόκριση στα play-offs του UEFA Europa League 2025-26.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας ήταν αφιερωμένη στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες πριν την μάχη με τους Αυστριακούς, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ αποτελείται από τους:

Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Τσιφτσής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Μιχαηλίδης , Μπαταούλας, Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Τσοπούρογλου, Πέλκας , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Α.Ζίβκοβιτς , Χατσίδης, Σορετίρε , Τσάλοφ , Μύθου.»