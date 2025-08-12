ΑΕΛ: Έκλεισε τον Διούδη - Μικρή καθυστέρηση στην άφιξη του

Η ΑΕΛ πραγματοποίησε μία πολύ καλή μεταγραφή, αφού ήρθε σε συμφωνία με τον Σωκράτη Διούδη, ωστόσο θα υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση στην άφιξη του στην Ελλάδα.

Οι «Βυσσινί» κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση και να κλείσουν τον βασικό τους τερματοφύλακα για τη νέα σεζόν στη Super League, καθώς συμφώνησαν με την Γκαζιαντέπ για την απόκτηση του έμπειρου Σωκράτη Διούδη.

Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι οριστικό, ωστόσο η επισημοποίηση της μεταγραφής θα καθυστερήσει λίγο, διότι ο βασικός κίπερ της ομάδας Μουσταφά Μπουράκ Μποζάν, δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στην πρεμιέρα του τούρκικου πρωταθλήματος.

Γι' αυτό τον λόγο ο Διούδης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής απέναντι στην Κόνιασπορ στις 17 Αυγούστου, γι' αυτό και η άφιξη του στην Ελλάδα θα καθυστερήσει λίγο.