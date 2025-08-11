Τουράν πριν τον Παναθηναϊκό: «Όταν παίζουμε έτσι, δεν μπορούμε να λεγόμαστε μεγάλη ομάδα - Υπάρχει κόπωση»

Επικριτικός απέναντι στην ομάδα του ο Αρντά Τουράν μετά την γκέλα με την Καρπάτι Λβιβ πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ανέφερε ότι υπάρχει και κούραση πλέον στους παίκτες της Σαχτάρ.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ προηγήθηκε τρεις φορές στην έδρα της Καρπάτι, ισάριθμες όμως ισοφαρίστηκε, την τρίτη μάλιστα στις καθυστερήσεις. Όλα αυτά λίγα 24ωρα πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην ουδέτερη Κρακοβία, στη ρεβάνς του 0-0 στο ΟΑΚΑ, με τον Αρντά Τουράν να κάνει λόγο για κόπωση, πλην όμως δεν ψάχνει δικαιολογίες, όπως επισήμανε.

«Έπρεπε να έχουμε παίξει πολύ καλύτερα, αλλά αρχίζει και βγαίνει πλέον η κόπωση των παικτών από το γεμάτο πρόγραμμα και τις συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις από τα προκριματικά. Δεν είμαι εδώ για να ψάχνω για δικαιολογίες. Το μόνο που μπορώ και θέλω να πω είναι ότι θα ψάξω για λύσεις στα προβλήματα. Όταν παίζουμε έτσι δεν μπορούμε να λεγόμαστε μεγάλη ομάδα, είναι απαράδεκτο να δεχόμαστε τρία τέρματα σε 90 λεπτά αγώνα», δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός.