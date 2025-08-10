Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της Stoiximan Super League, Κηφισιά και Asteras AKTOR αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 σε φιλικό παιχνίδι στην Καισαριανή, σε μια αναμέτρηση που άφησε περιθώρια βελτίωσης και για τις δύο ομάδες.

Η εικόνα του αγώνα χαρακτηρίστηκε από λίγες καλές στιγμές και μέτριο ρυθμό, με τους Αρκάδες να έχουν ελαφρώς καλύτερη παρουσία και περισσότερη απειλή, αλλά να δέχονται το γκολ της ισοφάρισης από στατική φάση. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων, παρότι δυσκολεύεται στη δημιουργία, πήρε θετικό αποτέλεσμα που μπορεί να ενισχύσει την ψυχολογία της.

Στο πρώτο μέρος, ο Χριστόπουλος στο 13’ απείλησε για την Κηφισιά με διαγώνιο σουτ άουτ, ενώ στο 38’ ο Εμμανουηλίδης έχασε τεράστια ευκαιρία σε τετ-α-τετ για τον Αστέρα, με τον Παπαδόπουλο δύο λεπτά αργότερα να αποκρούει εντυπωσιακά κεφαλιά του ίδιου παίκτη.

Η επανάληψη ξεκίνησε με χαμένο πλασέ του Έντερ στο 55’, αλλά στο 57’ ο Εμμανουηλίδης αξιοποίησε άψογα γρήγορη αντεπίθεση και έγραψε το 0-1. Το παιχνίδι σκλήρυνε στη συνέχεια, με τις πολλές αλλαγές να ρίχνουν τον ρυθμό. Στο 79’, ο Αντονίσε εκτέλεσε υποδειγματικά φάουλ, η άμυνα των φιλοξενούμενων αιφνιδιάστηκε και ο Ποκόρνι στο πρώτο δοκάρι ισοφάρισε για το τελικό 1-1.