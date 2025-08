Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Σον η LAFC (pic)

Το συμβόλαιο του Σον με την ομάδα του Λος Άντζελες ισχύει έως το 2027, με οψιόν για το 2028 και επιπλέον επιλογή για το 2029. Tο κόστος της μεταγραφής του διεθνούς Νοτιοκορεάτη, που αγωνιζόταν στην Τότεναμ από το 2015, ανέρχεται στα 26 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ) ποσό που αποτελεί νέο ρεκόρ για το πρωτάθλημα της Βόρειας Αμερικής.

Σε ηλικία 33 ετών, ο Σον μετακομίζει στην MLS φέροντας το κύρος του σταρ της Premier League έπειτα από δέκα σεζόν στην Τότεναμ (454 αγώνες, 173 γκολ), όπου υπήρξε αρχηγός προς το τέλος και κατέκτησε φέτος την πρώτη του διάκριση, το Europa League.

«Ήρθα στο Λος Άντζελες για να κατακτήσω τίτλους και να δώσω τα πάντα για αυτή την ομάδα, την πόλη και τους φιλάθλους της», δήλωσε o Σον στην επίσημη ιστοσελίδα της αμερικανικής ομάδας.

Ο αρχηγός της εθνικής Νότιας Κορέας, με πάνω από 130 συμμετοχές και τρεις παρουσίες σε Μουντιάλ (2014, 2018, 2022), θα ξανασυναντήσει στην Καλιφόρνια τον Γάλλο τερματοφύλακα Ούγκο Γιορίς, πρώην συμπαίκτη του στους Σπερς, με τον οποίο κατέκτησαν τη 2η θέση στην Premier League το 2017 και ήταν φιναλίστ στο Champions League το 2019.

Son Heung-Min is Black & Gold.



Son Heung-Min signs for #LAFC from Tottenham Hotspur on a permanent transfer through 2027 with options through June 2029.