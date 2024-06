«Οι πόλεις μας μάχονται για ελευθερία»: Συγκινούν οι Ουκρανοί διεθνείς (vid)

Την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στην πατρίδα τους, οι Ουκρανοί διεθνείς θα κληθούν να αγωνιστούν στο EURO της Γερμανίας και θέλησαν να στείλουν ένα μήνυμα σε όλη την Ευρώπη.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, 13 διεθνείς ποδοσφαιριστές μιλούν για τις πόλεις και τα χωριά της καταγωγής τους, τα οποία και είναι πλέον κατεστραμμένα από τον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Οι πόλεις μας θα λάτρευαν να φιλοξενήσουν τα Eυρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αλλά μάχονται για την ελευθερία» είναι το κεντρικό μήνυμα στο βίντεο.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS