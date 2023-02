AEK και Ιωνικός στο top3 με τα περισσότερα φάουλ στον κόσμο!

Δύο ομάδες από τα ψηλά και τα... χαμηλά στρώματα του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League βρίσκονται στο ρετιρέ του πίνακα του CIES Football Observatory, με εκείνες που κάνουν τα περισσότερα φάουλ στα παιχνίδια τους!

Η έρευνα του από το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ, αφορά σε 38 κορυφαίες λίγκες στον κόσμο (δεν υπολογίζονται οι β' κατηγορίες των πρωταθλημάτων) και φέρνει την ΑΕΚ 2η στη σχετική κατάταξη, με τον Ιωνικό 3ο, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Άρης Λεμεσού στην Κύπρο.

Σημειώνεται πως ο Ιωνικός έχει κάνει 396 φάουλ σε 23 παιχνίδια, έναντι 391 της ΑΕΚ, που όμως έχει ματς λιγότερο, το εκκρεμές με τον Ατρόμητο.

Δείτε την πρώτη δεκάδα:

Most fouls per match 🤕 for teams in 3⃣8⃣ top divisions 🌐 @ArisLimassol 🇨🇾 ahead of 🇬🇷 sides @AEK_FC_OFFICIAL & #Ionikos 😬 Full data 👉 https://t.co/7SS6pOrm4H pic.twitter.com/NKZQMTVAXJ