Κοζέρ για Γιανάι: «Χαρακτήρας που συνεχώς αναζητά την προσοχή, καλύτερα να τον αγνοήσετε»

Ο Όφερ Γιανάι έχει τον τρόπο να προκαλεί σε κάθε του δήλωση κι ανάρτηση, με τον Φαμπιέν Κοζέρ να του απαντάει.

Ο ιδιόρρυθμος ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας μετά τη νίκη της Χάποελ κόντρα στη Ρεάλ ανάρτησε μία φωτογραφία από το ξενοδοχείο που είχαν καταλύσει οι Μαδριλένοι ενόψει του Game 3 κι έγραψε: «Το να κάνει check out πριν από τον αγώνα δεν είναι καλή ιδέα όταν παίζεις εναντίον μας».

Φυσικά η ανάρτησή του συγκέντρωσε τα βλέμματα, με τον Κοζέρ, πρώην παίκτη της Ρεάλ, να σχολιάζει: «Είναι ένας χαρακτήρας που συνεχώς αναζητά την προσοχή. Καλύτερα να τον αγνοήσετε».