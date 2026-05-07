Κοζέρ για Γιανάι: «Χαρακτήρας που συνεχώς αναζητά την προσοχή, καλύτερα να τον αγνοήσετε»

Ο ιδιόρρυθμος ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας μετά τη νίκη της Χάποελ κόντρα στη Ρεάλ ανάρτησε μία φωτογραφία από το ξενοδοχείο που είχαν καταλύσει οι Μαδριλένοι ενόψει του Game 3 κι έγραψε: «Το να κάνει check out πριν από τον αγώνα δεν είναι καλή ιδέα όταν παίζεις εναντίον μας».
Φυσικά η ανάρτησή του συγκέντρωσε τα βλέμματα, με τον Κοζέρ, πρώην παίκτη της Ρεάλ, να σχολιάζει: «Είναι ένας χαρακτήρας που συνεχώς αναζητά την προσοχή. Καλύτερα να τον αγνοήσετε».
Es un personaje que busca atención sin parar. Mejor ignorarlo.— Fabien Causeur (@FCauseur1) May 6, 2026