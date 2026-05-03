Ολυμπιακός: Την… έπεσαν στον Τζόουνς οι συμπαίκτες του για καλό λόγο (vid)

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Ταϊρίκ Τζόουνς και τα γιόρτασε στο παρκέ με τους συμπαίκτες του.

Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού έκλεισε τα 29 του και στη σημερινή προπόνηση της ομάδας είδε μια τούρτα - έκπληξη από όλους στην ομάδα.

Οι συμπαίκτες του, αφού του τραγούδησαν τα «Χρόνια Πολλά», στη συνέχεια του την… έπεσαν, χτυπώντας ελαφρά, με άπαντες να διασκεδάζουν την στιγμή.

Δείτε τις αντιδράσεις του Τζόουνς και των «ερυθρολεύκων»: