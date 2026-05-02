Οι Λος Άντζελες Λέικερς πέρασαν από το Χιούστον (98-78) και «καθάρισαν» τη σειρά με τους Ρόκετς.

Οι «λιμνάνθρωποι» έκαναν το 4-2 απέναντι στην «παρέα» του Αλπερέν Σενγκούν και «καθάρισαν» με ευκολία και... ατσάλινη άμυνα τον πρώτο γύρο των πλέι οφ του ΝΒΑ. Έτσι, η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ ετοιμάζεται πλέον για τη σειρά με τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν για ακόμα ένα βράδυ ο παίκτης που ξεχώρισε για την ομάδα του «ΛΑ». Ο «βασιλιάς» πραγματοποίησε άλλη μια πολύ γεμάτη εμφάνιση, καθώς είχε 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Καλή εμφάνιση πήραν οι νικητές και από τον Ρούι Χατσιμούρα (21 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Στην αντίπερα όχθη, στο τελευταίο φετινό παιχνίδι των Ρόκετς, ο Άμεν Τόμπσον μέτρησε 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Σενγκούν να σημειώνει double - double (17 πόντοι, 11 ριμπάουντ).