Καταγγελία του Εθνικού Λιβαδειάς κατά της ΕΟΚ: «Προσβλητική και θεσμικά απαράδεκτη κατάσταση»

Με μακροσκελή ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εθνικός Λιβαδειάς στρέφεται κατά της ΕΟΚ, καταγγέλλοντας την αδικαιολόγητη άρνηση της Ομοσπονδίας να διεξαχθούν αγώνες στο κλειστό του Δίστομου

Η ανακοίνωση των Βοιωτών έρχεται λίγο πριν αρχίσουν οι ημιτελικοί των playoffs στη National League 1 όπου ο Εθνικός Λιβαδειάς παίζει με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το σωματείο καλαθοσφαίρισης «ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» καταγγέλλει δημόσια και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, προκλητική και απολύτως αδικαιολόγητη άρνηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας να επιτρέψουν τη διεξαγωγή αγώνων στο Κλειστό Γυμναστήριο Διστόμου, παρότι έχουν λάβει πλήρη, αναλυτική και τεκμηριωμένη γνώση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που αποδεικνύουν πέραν κάθε αμφιβολίας τη νομιμότητα και την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Συγκεκριμένα, στις αρμόδιες αρχές έχουν διαβιβαστεί και είναι σε γνώση τους η ισχύουσα άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Διστόμου που έχει εκδοθεί από τον Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, η απόφαση παραχώρησης της εγκατάστασης στο σωματείο μας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, καθώς και η οικοδομική άδεια που αφορά την προσθήκη της εξέδρας, η οποία έχει εκδοθεί νόμιμα από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος από Ελεγκτή Δόμησης, με πόρισμα από το οποίο προκύπτει ότι οι κατασκευές είναι σύμφωνες με την εγκεκριμένη οικοδομική άδεια και δεν διαπιστώνονται παραβάσεις που να επηρεάζουν τη νομιμότητα ή την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Παρά το γεγονός ότι ουδέποτε διαπιστώθηκε από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ζήτημα νομιμότητας ή ασφάλειας, η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας αρνείται αυθαίρετα να εκδώσει νέα άδεια διεξαγωγής αγώνων, επικαλούμενη προσχηματικά και αποκλειστικά την άρνηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η δε Ε.Ο.Κ., αν και έχει ενημερωθεί πλήρως για την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, την απόφαση παραχώρησης για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, τη νόμιμα εκδοθείσα οικοδομική άδεια προσθήκης εξέδρας, καθώς και το τελικό πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης που βεβαιώνει τη συμμόρφωση των κατασκευών με την οικοδομική άδεια, επιμένει σε μια αδικαιολόγητη και ατεκμηρίωτη άρνηση, χωρίς σαφή, νόμιμη και ειδική αιτιολογία.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, στο ίδιο ακριβώς γήπεδο, χορηγήθηκε προσφάτως άδεια διεξαγωγής αγώνα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) προς την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο, για αγώνα Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Αμαξίδιο, κατόπιν υποβολής του εγκεκριμένου προγράμματος αγώνων και της σχετικής βεβαίωσης της Ομοσπονδίας περί καταλληλότητας του χώρου και τήρησης των προδιαγραφών και κανονισμών ασφαλείας, γεγονός που καταδεικνύει την κατάφωρη αντίφαση και την επιλεκτική μεταχείριση εις βάρος του σωματείου μας. Η συμπεριφορά αυτή δεν μπορεί να εκληφθεί ως απλή διοικητική δυσλειτουργία, αλλά συνιστά συνειδητή και μεθοδευμένη πρακτική που οδηγεί στον de facto αποκλεισμό του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» από τη φυσική και ιστορική του έδρα, αλλοιώνοντας κατάφωρα τις συνθήκες ισονομίας του πρωταθλήματος και προκαλώντας ανεπανόρθωτη αγωνιστική, οικονομική και ηθική ζημία στο σωματείο, στους αθλητές του και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Το σωματείο μας δηλώνει με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί περαιτέρω αυτή την αυθαίρετη, προσβλητική και θεσμικά απαράδεκτη κατάσταση και απαιτεί την άμεση έκδοση άδειας διεξαγωγής αγώνων στο Κλειστό Γυμναστήριο Διστόμου, βάσει των ισχυουσών, έγκυρων και απολύτως νόμιμων διοικητικών πράξεων.

Παράλληλα, καλούμε τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να λάβει άμεσα και δημόσια θέση για την υπόθεση και να μεριμνήσει για τα δέοντα, ώστε να αποκατασταθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση η νομιμότητα και να παύσει η μεθοδευμένη προσπάθεια αποκλεισμού του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» από την έδρα του.

Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του, σε διοικητικό και δικαστικό επίπεδο, κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να προστατεύσει την έδρα του, τη συμμετοχή του στα πρωτάθλημα και την αξιοπρέπειά του.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Καλαθοσφαίρισης «ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»,

Νικόλαος Καφρίτσας»