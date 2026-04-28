Με 10άδα η Μονακό στο ΣΕΦ - Μέσα ο Νεμάνια Νέντοβιτς

Με 10 παίκτες θα παραταχθεί η Μονακό στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό (21:00), με τον Μαρκοϊσβίλι να υπολογίζει κανονικά στον Νεμάνια Νέντοβιτς.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μονακό στο Game 1 της σειράς των play-off (21:00), με τους Μονεγάσκους να έχουν ταξιδέψει με 10 παίκτες στην Αθήνα για τα δυο πρώτα παιχνίδια.

Ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι εξακολουθεί να μην υπολογίζει στον τραυματία Νίκολα Μίροτιτς, που είναι εκτός για απροσδιόριστο διάστημα, ενώ κανονικά στην αποστολή βρίσκεται ο Νέντοβιτς.

Η 10άδα της Μονακό αποτελείται από τους: Μάικ Τζέιμς, Έλι Οκόμπο, Ματ Στράζελ, Νέμανια Νέντοβιτς, Άλφα Ντιάλο, Γιουάν Μπεγκαρίν, Τέρι Τάρπι, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Ντάνιελ Τάις, Κεβάριους Χέιζ.