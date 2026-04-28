Διαθέσιμα 50 ακόμη εισιτήρια για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξασφάλισε 50 επιπλέον εισιτήρια για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, τα οποία θα διαθέσει για τις ανάγκες των φιλάθλων της ομάδας

Αναλυτικά η ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΚΑΕ:

"Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι εξασφάλισε 50 επιπλέον εισιτήρια για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, τα οποία θα διαθέσει για τις ανάγκες των φιλάθλων της ομάδας.

Τα επιπρόσθετα εισιτήρια για τον αγώνα Surne Bilbao Basket - ΠΑΟΚ, θα διατίθενται από εκπρόσωπο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που βρίσκεται στο Μπιλμπάο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το τηλέφωνο +30 6985660368).

Τα εισιτήρια κοστίζουν 35 και είναι για την θύρα όπου θα βρίσκονται οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ."