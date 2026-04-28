Ο Γκριν προειδοποίησε τον Ουντόκα: «Οι παίκτες σου θα τα παρατήσουν»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν έστειλε τη δική του προειδοποίηση στον Ίμε Ουντόκα για τα όσα δήλωσε μετά το Game 3 στην σειρά των Χιούστον Ρόκετς με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Χιούστον Ρόκετς ηττήθηκαν στο Game 3 από τους Λος Άντζελες Λέικερς μετά από μία ιστορική ανατροπή. Μετά το ματς, ο Ίμε Ουντόκα ξέσπασε κατά των παικτών του και ανέφερε πως έκαναν τρομερά λάθη επειδή είτε δεν έχουν εμπειρία είτε επειδή φοβόντουσαν.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν μιλώντας στο podcast του έστειλε τη δική του προειδοποίηση στον κόουτς. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε πως όλοι οι παίκτες δήλωσαν ότι η ψυχολογία άλλαξε με την ομιλία του Σενγκούν στα αποδυτήρια και όχι λόγω του ξεσπάσματος. Έτσι, υπογράμμισε ότι ο Ουντόκα πρέπει να προσέχει, καθώς αν δεν το κάνει, οι παίκτες θα τα παρατήσουν.

«Ίσως ξέρει την ομάδα του καλύτερα από εμένα, επειδή αντέδρασαν και πήραν τη νίκη (σ.σ. στο Game 4). Αλλά, όλοι στάθηκαν στην ομιλία του Σενγκούν στα αποδυτήρια, όχι στα όσα είπε ο Ουντόκα μετά το Game 3. Οπότε θα τον προειδοποιούσα να είναι προσεκτικός, γιατί πλέον οι παίκτες θα τα παρατήσουν. Το έχω δει να γίνεται στην λίγκα. Οι παίκτες θα τα παρατήσουν» δήλωσε ο αστέρας των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.